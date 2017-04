Coopération UE-Burkina Faso : Jacqueline Zaba présente ses lettres de créance au président du Conseil européen Donald Tusk

L’ambassadeur-représentant du Burkina Faso auprès de l’Union européenne à Bruxelles Mme Jacqueline Marie Zaba/Nikiéma a présenté vendredi 7 avril 2017 ses lettres de créance au président du Conseil européen M. Donald Tusk, également président de l’Europgroupe et au président de la Commission européenne M. Jean-Claude Juncker.

Nommée le 14 septembre dernier, ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire auprès du Royaume de Belgique et représentant auprès

de l’Union européenne (UE), Mme Jacqueline Zaba a présenté ses lettres

de créance ce vendredi 7 avril 2017 au président du Conseil européen

M. Donald Tusk, également président de l’Eurogroupe qui réunit les

pays européens ayant l’euro en partage.

Dans l’entretien qui a suivi la réception des lettres de créance de

Mme Zaba, M. Tusk a réitéré le soutien de l’UE aux actions de

développement entreprises par les autorités burkinabè. Il a dit toute

sa disponibilité d’œuvrer chaque fois que cela est possible afin que

le Burkina Faso obtienne les appuis nécessaires auprès de ses

partenaires européens pour son développement.

M. Tusk a surtout félicité les autorités et le peuple du Burkina Faso

pour le renouveau démocratique. Il a magnifié le combat du peuple

burkinabè en matière de défense de la liberté et de la démocratie. Il

a affirmé que la réputation du Burkina Faso comme pays démocratique

vient de la détermination de son peuple qui s’est illustré à travers

l’insurrection populaire d’octobre 2014 et son soulèvement contre le

coup d’Etat manqué de septembre 2015. Le Burkina Faso est un «

partenaire fiable » dans la coopération de l’UE avec les pays du sud,

a soutenu M. Tusk.

Le président du Conseil européen s’est en revanche inquiété des

attaques terroristes qui touchent notre pays. Il a réaffirmé le

soutien de l’Union européenne dans la lutte contre la radicalisation

et le terroriste à travers le G5 Sahel. M. Tusk a affirmé qu’il est de

l’intérêt de l’Union européenne de soutenir le Burkina Faso et les

pays de la région dans cette lutte contre le terrorisme. Outre le

président du Conseil européen, Mme Zaba a concomitamment remis ses

lettres de créance au président de la Commission européenne, M.

Jean-Claude Juncker. Le 16 mars dernier, elle avait remis les copies

figurées au directeur du protocole de M. Juncker et les lettres de

rappel de son prédécesseur.

Ces présentations de lettres de créance permettent désormais à

l’ambassadeur du Burkina Faso à Bruxelles d’exercer pleinement sa

mission auprès de l’Union européenne.

En effet, selon la Convention de Vienne sur les relations

diplomatiques de 1961 et les usages en la matière, les lettres de

créance sont un document officiel qu’un chef d’Etat ou de gouvernement

signe et confie à un ambassadeur qu’il vient de nommer afin que

celui-ci le remette au chef d’Etat ou de gouvernement d’un pays ami.

En de très rares occasions, ces lettres peuvent être reçues par le

ministre des Affaires étrangères du pays hôte. La réception de ce

document par le pays hôte officialise la nomination et l’accréditation

de l’ambassadeur. L’acceptation des lettres de créance, est, de nos

jours, presque systématique, grâce aux discussions préalables entre

les deux Etats. Mais il arrive parfois que ces lettres de créance

soient refusées. Dans ce cas, l’ambassadeur du pays invité ne peut pas

exercer ses fonctions.

L’UE est présente au Burkina Faso depuis 1959 après la création de la

Communauté économique européenne (CEE) en 1957. A ce jour, l’UE est la

première partenaire économique de notre pays.

Le programme de coopération bilatérale de l’Union européenne avec le

Burkina est l’un des plus importants d’Afrique et touche quasiment

tous les domaines et se sont même depuis peu étendus au domaine

sécuritaire.

Dans le cadre du 11ème Fonds européen de développement (FED) pour la

période 2015-2020, l’aide européenne porte sur une enveloppe de 623

millions d’euros, soit 408,66 milliards de F CFA. L’UE est le premier

partenaire du Burkina dans la mise en œuvre du Programme national de

développement économique et social (PNDES).

Romaric HIEN

Ambassade du Burkina Faso à Bruxelles