Fonds de développement culturel et touristique : Vers la constitution d’une base de données de personnes ressources

Le Directeur général du Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) a le plaisir de porter à la connaissance du public burkinabè de la constitution d’une “ base de données de personnes ressources”. A cet effet, il lance un appel à candidature, ouvert du 06 avril au 05 mai 2017, pour le recrutement de personnes ressources évoluant dans le domaine de la culture, des arts et du tourisme au Burkina Faso..

Ces personnes ressources seront sollicitées en cas de besoin pour participer aux sessions de sélection des projets culturels et touristiques entrant dans le cadre des activités de financement du Fonds de développement culturel et touristique ou pour animer les sessions de formation.

I. CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Les candidats au recrutement doivent remplir les conditions suivantes :

Justifier d’une solide expérience (10 ans au moins) dans le domaine de la culture, des arts et du tourisme,

Justifier d’une expérience pertinente en matière de sélection au niveau national et/ou international,

II. LISTE DES PIECES EXIGEES

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :

un curriculum-vitae détaillé justifiant de son expérience et mentionnant trois personnes de références,

les copiés légalisées des diplômes et attestations,

tout autre document (contrats, etc.) jugé nécessaire par le postulant.

III. DEPOT DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidatures peuvent être déposés les jours ouvrables du 06 avril au 05 mai 2017, de 8 heures à 15 heures sous pli-fermés au secrétariat du Fonds de développement culturel et touristique, ou envoyés par mail à l’adresse tougouma10@yahoo.fr.

Aucun dossier ne sera reçu après le délai indiqué.

Contacts utiles : (226) 70 13 73 31 / 71 24 80 05/78 68 72 18

Alphonse TOUGOUMA

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabè