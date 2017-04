Décès de Mme NARE/OUEDRAOGO Afsétou : Remerciements et faire-part.

Sa majesté Naba Kiba, roi du Yatenga

Naba Ouandga, Naba Bouli respectivement chefs coutumiers des villages de Gondolgo et Lèba et le responsable coutumier de Masboré

M. OUEDRAOGO Amadé Noraogo militaire à la retraite à Tampoui

M. OUEDRAOGO Mikinam Amadé et épouse Sanata à Dassasgho

Les enfants Ousmane, Alimata, Omar, Maïmouna et Abdoul-Rasmané et petits enfants

Les familles alliées Naré, Ouédraogo, Yonli, Namoano et Tery

ont la profonde douleur d’annoncer le décès de leur petite fille, fille, épouse, sœur et belle soeur

OUEDRAOGO Afsétou précédemment agent d’accueil à la SONAPOST

Décès survenu le 28 Mars 2017 de suite de maladie au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO.

Réconfortée par la marque de sympathie et de solidarité dont à elle a bénéficié, la famille remercie tous ceux et toutes celles qui leur ont apporté un soutien moral et matériel lors de l’épreuve difficile de la maladie et du décès.

La famille remercie particulièrement :

Les Honorables députés Ousmane OUEDRAOGO et Abdoulaye OUEDRAOGO de la province du Zondoma ;

Le Directeur Général de la SONAPOST, son personnel et l’Association des Retraités de la poste ;

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

Les Directeurs de la Communication et de la Presse Ministérielle des Ministères en charge de l’agriculture et de l’eau ;

Le préfet du département de Lèba ;

Les Maires des communes de Ouahigouya, Gourcy, Bassi, Boussou, Tougo ;

Le Conseil Municipal de la Commune de Lèba

Le Président de la Confédération Paysanne du Faso

Les membres de l’Association Club des Amis

Les voisins et la jeunesse des quartiers Dassagho, Bendogo et Loundgo dans les arrondissements 5 et 10 de Ouagadougou

Que Dieu vous rende au centuple vos bienfaits !

Paix à son âme !