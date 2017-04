Décès de YONLI D. Bernard Noël : REMERCIEMENTS ET FAIRE-PART

La grande famille YONLI à Tambaga, Diapaga, Fada N’Gourma, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Koupéla, Pouytenga et aux USA ;

La grande famille TANKOANO à Tambaga, Fada N’Gourma, Ouagadougou ;

Les familles alliées KANAZOE, CAPO, TRAORE à Ouagadougou, Saabtenga, Bobo-Dioulasso, France, Mali, Côte d’Ivoire ;

YONLI Taamo, Kompoa, Tikoa, Marcellin, Dansiéma, Segdi à Tambaga ;

M. YONLI Paripougouni Sylvain, Agent LONAB en retraite à Koupéla.

Les enfants :

Mme KANAZOE née YONLI Carol à Air Burkina ;

Mme CAPO née YONLI Carine à Diakonia ;

M. YONLI Armand aux USA ;

M. YONLI Fabien à l’ENSI-Fada.

Très touchés par les nombreuses marques de compassion et de soutien lors du décès le 02 avril 2017 et de l’inhumation le 04 avril 2017 à Ouagadougou de leur fils, frère, beau-frère, père, grand-père, YONLI D. Bernard Noël, Professeur certifié des lycées et collèges en retraite, précédemment Directeur des Affaires Académiques et Scolaires (DAAS) à l’Université Saint Thomas d’Aquin, adressent leurs sincères remerciements et leurs vives reconnaissances à tous ceux qui de près ou de loin ont apporté leur soutien moral, matériel, financier, et spirituel lors de cette douloureuse épreuve.

Les remerciements vont particulièrement à :

Monseigneur Séraphin ROUAMBA, Archevêque de Koupéla

M. le curé de la Paroisse Notre Dame de Fatima de Dassasgho

L’administration et les étudiants de l’Université Saint Thomas d’Aquin (USTA)

Les collègues, voisins, parents, amis et connaissances.

Ils vous prient de vous unir d’intentions pieuses à son égard. Des messes seront dites en sa mémoire suivant le programme suivant :

Paroisse Notre Dame de Fatima de Dassasgho : Dimanche 16 avril 2017 (6h30 et 9h00) ; Dimanche 23 avril 2017 (6h30 et 9h00) ; Dimanche 30 avril 2017 (6h30 et 9h00) ; Dimanche 07 mai 2017 (6h30) ; Dimanche 14 mai 2017 (9h00) ; Dimanche 21 mai 2017 (6h30) ; Dimanche 28 mai 2017 (6h30 et 9h00). Eglise Saint Camille : Dimanche 23 avril 2017 (9h00) ; Grand Séminaire Saint Jean : Dimanche 23 avril 2017 (8h00) ; Eglise Saint Marc : Dimanche 30 avril 2017 (7h00) ; Eglise Notre Dame des Apôtres de la Patte d’Oie : Dimanche 30 avril 2017 (9h00) ; Cathédrale de Ouagadougou Dimanche 07 mai 2017 (11h00) ; Scholasticat : Dimanche 07 mai 2017 (8h00) ; La Rotonde : Dimanche 14 mai 2017(8h30) ; Eglise Jean XXIII : Vendredi 19 mai 2017 (18h30) ; Chapelle de l’USTA : Mardi 25 avril 2017 (12h45).