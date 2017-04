Brigade de recherches de Ouaga : PZ produisait de faux documents administratifs

Depuis 2008, monsieur PZ était devenu un expert dans l’orientation des nouveaux bacheliers à l’université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo. En plus de son talent dans la falsification de relevés de notes et de certificats provisoires du baccalauréat, il excellait dans la production de documents administratifs contrefaits. Le 5 avril dernier, le chef d’orchestre de nombreuses pratiques frauduleuses s’est retrouvé entre les mains de la Brigade de recherches de gendarmerie, suite à une plainte formulée par l’université Ouaga I. Il a été présenté à la presse ce lundi 10 avril 2017.

Avec ou sans le baccalauréat, des difficultés pour une orientation dans les filières scientifiques, il suffisait de rencontrer monsieur PZ sur son chemin et vous êtes sauvé. Pourtant, tout va prendre fin après une plainte de l’université Ouaga Pr Joseph Ki-Zerbo, pour présomptions de fraude au baccalauréat. « L’entame des investigations permet de s’apercevoir de certaines incohérences dans l’orientation de nouveaux bacheliers. Il ressort que certains d’entre eux qui n’avaient pas la moyenne requise pour s’inscrire dans les filières dites scientifiques, ont tout de même réussi à le faire par un procédé dont eux seuls connaissent le secret » a noté le Major Abdoulaye Sawadogo, commandant de la Brigade de recherches de gendarmerie de Ouagadougou. Ce fameux procédé consistait, en contrepartie d’une somme variant entre 75 000 francs CFA et 150 000 francs CFA par dossier, à mentionner de fortes moyennes sur les relevés de notes des futurs étudiants, en vue de les rendre compétitifs pour les filières visées. PZ se proposait lui –même de déposer les documents auprès du service en charge des orientations. « Il déclare qu’après l’examen du BAC, plusieurs parents de bacheliers dont la moyenne obtenue ne leur permet pas d’être orientés dans une filière scientifique, le contactent… » a indiqué le commandant de la brigade.

Et l’adjudant-chef, Christian Narcisse Hien, représentant le directeur de la communication de la gendarmerie de souligner, que lorsque la brigade de recherches a reçu la plainte de l’université, les responsables de l’université eux-mêmes étaient convaincus qu’en leur sein, il y avait des gens qui étaient complices. « Au regard des investigations, nous nous sommes rendus compte que ce monsieur est seul. C’était un étudiant, il connait bien les pratiques de l’université, il a fini ses études, il est même allé faire des études à l’étranger » a-t-il confié, précisant qu’il s’adonnait à la falsification de relevés de notes du secondaire également.

L’enquête de la gendarmerie ayant conduit à une étudiante concernée par la pratique, celle-ci a cité son oncle paternel qui à son tour, a dénoncé sieur PZ, un imprimeur de profession, domicilié à Ouagadougou.

Se retrouvant entre les filets de la gendarmerie le 5 avril, la perquisition du domicile de PZ a également permis la découverte de nombreux documents administratifs contrefaits. Ce sont, entre autres : le permis de conduire, le permis urbain d’habiter ( établi entre 10 000 et 15 000 francs), l’attestation d’attribution de parcelle, le livret de famille, l’acte de naissance (6 000 francs), de décès ( 6 000 francs) , de mariage (6 000 francs), le certificat provisoire du BAC, le relevé de notes pour inscription (100 000 francs), les certificats de visite technique, certificat de nationalité (10 000 francs) , les certificats de résidence, les certificats de célibat, le casier judiciaire, les diplômes d’enseignement technique et général, les cartes grises de véhicules, les timbres communaux, les quittances, les documents frauduleux des dossiers d’appels d’offres (50 000 /dossier)…

Pour la réalisation de ces documents, PZ disposait de « 130 cachets de toutes les administrations confondues qu’il a lui-même confectionnés » souligne le directeur de l’enquête, le Major Abdoulaye Sawadogo.

Des documents de l’enseignement techniques très sollicités

Selon le commandant de la brigade de recherches de gendarmerie de Ouaga, PZ dit éviter la contrefaçon des diplômes de l’enseignement général, parce que ceux-ci présentent des risques. En plus des diplômes de l’enseignement technique tels que le BTS, le BEP, le CAP, il produisait également des diplômes des cycles B et C de l’ENAREF

Il faisait lui-même les légalisations ….

Une fois le document administratif produit, PZ se chargeait lui-même d’apposer le cachet correspondant. « La signature de l’autorité concernée est également à sa disposition par le système de scannage » nous explique le directeur de l’enquête. Quant aux légalisations, « il dispose du cachet et de la signature de plusieurs officiers de polices signataires des différents commissariats de police du Burkina » a-t-il soutenu. S’agissant des actes et documents délivrés par les mairies, PZ a décidé d’établir de faux timbres communaux. A cet effet, les signatures des maires des communes de Ouaga, Kongoussi, Koudougou et Pabré ont été les plus utilisées. L’enquête a d’ailleurs permis de saisir entre les mains de PZ , des timbres communaux contrefaits de 10 000 francs pour une valeur de 12 millions et de 60 000 francs , pour les timbres de 5 mille francs CFA .

Félicitant la Brigade de recherches de gendarmerie de Ouagadougou pour les résultats obtenus, le Pr Sawadogo Mahamadi, directeur des affaires académiques de l’orientation et de l’information (DAOI) des deux universités publiques (Ouaga I et Ouaga II) a signifié que l’université poursuit ce réseau depuis 5 ans. La gendarmerie pour sa part, a une fois de plus, appelé la population à une franche collaboration.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net