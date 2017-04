Douzième journée du Championnat national féminin : Reines battues à domicile par Danta AC (1-2)

Deuxièmes au classement, c’était avec assurance que les Reines recevaient les filles de Dédougou. Mais trop sures, on finit par se faire surprendre. C’est ce qui est effectivement aux Reines de Ouahigouya.

Lucie Coulibaly, sur un coup de pied arrêté, bat la gardienne de Ouahigouya. Danta mène désormais au score. Les filles du Yatenga, avec leur feu follet Stéphanie Gbougou, assiègent pendant longtemps le camp des visiteuses. Ce n’est qu’à la 44e minute, qu’elles égalisent par l’entre fait de la même Stéphanie qui, d’un coup de tête, envoie la balle au fond des filets de Danta.

Le clou à la seconde partie

Deux minutes après le début de la seconde période, les filles de Danta AC mènent une contre-attaque qui se solde par un deuxième but. En effet, Dalla Pascaline hérite, sur le flanc droit, d’une balle bien servie, et du pied droit bat la gardienne des Reines. Un silence envahit le stade municipal de Ouahigouya. Comptant sur leurs meilleurs éléments pour revenir au score, les Reines du Yatenga seront surprises qu’à la fin du temps règlementaire, le score n’a pas évolué. La défaite est consommée.

Elles occupent désormais la troisième place après USFA (31 points) et Etincelles (26 points). NAS ferme la marche avec un point et risque de redescendre en division inférieure la saison prochaine.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net

Résultats et classement à l’issue de la 12e journée

Lionnes vs Princesses : 0-1

USFA vs Tigresses : 2-0

Reines vs Danta AC : 1-2

NAS vs Etincelles : 1-3

Classement

1er USFA : 31 +19

2e Etincelles : 26 +6

3e Reines : 24 +23

4e Princesses : 16 -7

5e Tigresses : 14 -4 6e

Danta AC : 12 -9

7e Lionnes : 11 -11

8e NAS : 1 -23