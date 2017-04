Education : Quand des Français apportent de l’espoir à des élèves burkinabè

Avril 2014. Cyrille, un jeune français, est victime d’une rupture des ligaments du genou sur le terrain de Basketball. Sur recommandation d’un ami, sa mère Eliane Gautron entre en contact avec le Docteur Jean Pierre Yara, radiologue à la clinique Saint François de Châteauroux. Après une prise en charge appropriée de la blessure de son fils, Eliane décide d’exprimer sa gratitude au médecin burkinabè, originaire de Gassougou en pays bissa. Ainsi, avec le soutien de ses compatriotes, elle réunit du matériel scolaire et des vêtements au profit des collégiens de ce village. Acheminé de la France au Burkina par Jean Pierre Yara, le don a été remis, vendredi dernier, aux premiers responsables de l’école en présence l’association pour le développement de Gassougou (ADEVGA) et de la population.

Il s’agit essentiellement de romans, d’encyclopédies, de livres scientifiques et de divertissement. En dehors de cet arsenal livresque pour accroitre les connaissances des élèves et faciliter leur ouverture au monde, Eliane Gautron et ses compatriotes ont également réunis des vêtements pour les élèves mais aussi des verres correcteurs qui seront remis à l’association Réadaptation à base communautaire des aveugles et autres handicapés (RBCAH).

Seul le travail paie

« Ne baissez pas les bras. Rien n’est facile. Rien ne vous sera donné. Tout sera acquis. Il n’y a que par le travail que vous réussirez. Il n’y a pas de miracle », a lancé le Dr Yara aux élèves après avoir fait une mention spéciale aux corps professoral et à l’association des parents d’élèves dont les efforts conjugués ont permis au CEG de Gassougou d’être premier sur le plan régional au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session de 2016. En effet, avec 46 élèves présentés à l’examen, 36 ont obtenu le précieux sésame, soit un taux de succès de 83%. Le Dr Yara a également invité les parents à encourager leurs enfants pour qu’ils gardent la même ardeur au travail afin qu’un jour le développement tant espérer de Gassougou puisse être une réalité.

Des acquis notables mais…

L’ADEVGA est un acteur incontournable dans la vie du CEG et du village de Gassougou. Pour son président Samuel Yara, l’association a engrangé plusieurs acquis parmi lesquels une campagne d’établissement d’actes de naissance pour la population, l’acquisition d’une trentaine de tables-bancs auprès de la mine d’or de Youga, la construction de trois écoles même si l’une d’elles est toujours sous paillote, des poteaux pour le terrain de sport et des livres pour le CEG, etc. A tous ces efforts, il faut ajouter la construction d’une salle de classe par les parents d’élèves afin d’accroitre l’offre en infrastructures.

… des difficultés demeurent

En dépit des sacrifices consentis par l’association, le CEG,créé en 2012 avec 98 élèves en classe de 6e,rencontre d’énormes difficultés, à en croire son directeur Souri Souleymane. Elles sontliées notamment à l’insuffisance des salles de classe entrainant des effectifs pléthoriques et l’incapacité du CEG d’accueillir de nouveaux élèves issus des villages environnants. Le paiement des heures supplémentaires et de vacation due à l’arrivée tardive de la subvention de l’Etat est une autre paire de manche à résoudre au regard des arrêts de cours que cela entraine.Le mariage forcé des jeunes filles, pourtant brillantes, et le travail des garçons sur les sites d’orpaillage est également un casse-tête pour les responsables de l’établissement presque impuissants face au phénomène.

Et pour couronner le tout, les coupures intempestives de courant minent le quotidien des habitants de la commune de Zabré qui ne savent plus à quel saint se vouer.Ce qui porte un coup dur aux activités éducatives. D’ailleurs l’examen blanc du BEPC prévu la semaine prochaine n’aura certainement pas lieu car sans électricité pas de reprographie des sujets.

En attendant qu’une solution soit trouvée aux problèmes susmentionnés, les élèves par la voix de leur représentante ont promis aux donateurs de bien entretenir les livres et de les exploiter pour rééditer l’exploit de 2016.

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net