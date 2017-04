Génocide rwandais : Plus jamais cela en Afrique

Le 7 avril de chaque année, l’Union Africaine organise une journée de souvenir des victimes du génocide rwandais. Cette année, c’est sous le thème « Luttons contre l’idéologie du génocide, renforçons nos acquis » que s’est tenue cette commémoration dont le but est de réaffirmer l’engagement de l’Afrique à prévenir et combattre le génocide sur le continent.

Pour toucher la conscience collective des populations africaines et de la communauté internationale, et aussi rappeler l’importance des valeurs de la vie et de l’humanité, des allocutions, des sketches, un poème, un film documentaire et de la musique ont été présentés. Le vice-président de la Commission de l’Union Africaine, M. Kwesi QUARTEY, le représentant du S.E.M. le ministre des Affaires Etrangères de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie, et l’Ambassadeur de la République du Rwanda, ainsi que Son Excellence Madame Hope TUMUKUNDE GASATURA, ont, dans leurs discours respectifs, condamné ce génocide.

Ils ont tous lancé un appel à la réflexion afin que ce qui s’est passé au Rwanda en 1994 et qui a coûté la vie à plus d’un million de personnes ne se reproduise plus jamais en Afrique et nulle part dans le monde. Pour ce faire, Mme GASATURA pense qu’il est capital de protéger les droits fondamentaux de l’homme, de lutter contre les différentes tueries à travers le continent et mettre en place une politique de résilience afin d’atteindre les objectifs de la Vision 2020 de l’Union Africaine qui est de faire taire les armes en Afrique.

