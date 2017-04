Salon de la communication : Pour une visibilité des professionnels du secteur

Ouagadougou abrite, du 1er au 30 juin 2017, la première édition du salon des arts et métiers de la communication sur le site du SIAO. Au cours d’une conférence de presse organisée ce vendredi 7 avril 2017, le comité d’organisation a dévoilé la substance du programme. Conférences, échanges professionnels et commerciaux, expositions de stands, hommages et récompenses aux différents acteurs de la communication, seront au menu de ce grand rendez-vous entre professionnels du secteur.

Placée sous le thème « Le marché de la communication au Burkina Faso », le salon des arts et métiers de la communication se veut un véritable marché qui va réunir, pendant trois jours, l’offre et la demande d’un même secteur d’activités, favorisant ainsi les rapports entre professionnels (agences de communication, de publicité, de création, imprimeries, régies, médias, instituts de formation…) et annonceurs (entreprises, chargés de marketing, communicants indépendants …).

Pour la promotrice du salon Victoire Sylvie Ouédraogo, il s’agit de créer une nouvelle dynamique du secteur de la communication pour offrir un cadre de promotion aux différents corps de métiers et aux professionnels de la communication. « L’enjeu est de mettre la lumière sur les différents acteurs et leur offrir un cadre de promotion, que les annonceurs aillent au-delà de ce qu’ils font déjà comme communication et faire évoluer les préjugés perçus sur le secteur et les acteurs du domaines » a-t-elle dit, soulignant que le professionnels du secteur doivent sortir de l’ombre. Et Victoire Sylvie Ouédraogo d’ajouter : « La communication est bien plus qu’un métier, c’est une passion. Ce qui me pousse à chercher l’innovation à développer mon secteur ».

Pour cette édition, le salon de la communication bénéfice de l’accompagnement technique de Eko Mérite, une agence qui exerce dans l’évènementiel.

D’un budget fixé à 52 millions, le salon de la communication évolue avec un budget de 21 millions de francs CFA. Notons qu’au cours de ces trois jours, il y aura également une animation podium avec diffusion sur écran géant de spots publicitaires du Burkina et d’autres pays. A ce jour, le salon a pu mobiliser 21 participants et les inscriptions se poursuivent à l’adresse mail : salondelacommunication@gmail.com

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net