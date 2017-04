Crise à la CAMEG : Bientôt la fin ?

Bientôt la fin de la crise à la Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG) ? A en croire une note d’information de l’association, les différentes parties procèderont à la signature d’un accord transactionnel consacrant la sortie de crise ce samedi 8 avril 2017.

La fumée blanche semble enfin sortir de la maison du médicament burkinabè CAMEG. Cette rapide sortie de crise voulue par le ministre de la Santé, le Pr Nicolas Meda est en bonne voie et sera matérialisée ce samedi 8 avril par la signature d’un accord transactionnel. On s’en souvient, le mardi 7 mars 2017, soit deux semaines après son installation officielle dans ses nouvelles fonctions (23 février dernier), le Pr Meda avait rendu visite à l’association sur son site de Tengandogo. Durant les échanges avec le personnel, il avait promis trouver une solution à cette crise qui perdure et perturbe le secteur sanitaire au pays des hommes intègres.

A quoi peut-on s’attendre, en fait d’accord transactionnel ? Il est fort probable que tout soit remis à zéro, avec l’arrêt de toutes les procédures judiciaires. Ainsi que la mise à l’écart de tous les protagonistes de cette crise, les anciennes comme les nouvelles autorités. Ce qui reviendrait à la nomination d’un Administrateur provisoire en lieu et place du Directeur général pour conduire une transition qui aboutira à l’adoption de nouveaux textes pour la CAMEG, au recrutement d’un nouveau Directeur général, et à la nomination de nouveaux administrateurs au conseil d’administration.

Qu’est-ce à dire ? Que ni Dr Jean Chrisostôme Kadéba (DG de la CAMEG), ni Dr Damien Koussoubé (DG intérimaire de la CAMEG contesté), ne dirigeront la CAMEG. Et Dr Salifou Konfé (PCA contesté) et Dr Bokar Kouyaté (PCA), également, n’assureront pas la présidence du Conseil d’administration de l’association. Pour ce dernier d’ailleurs, le mandat de trois ans comme administrateur prend fin ce 9 avril 2017.

Marcus Kouaman

Lefaso.net