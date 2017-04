"La chronique du Coach" : Les trois secrets de la confiance en soi

Chers lecteurs du Faso.net, l’honneur me revient de m’adresser à vous à travers « La chronique du Coach » sur un des sujets les plus passionnants et les plus indispensables pour être un succès. Il s’agit de la confiance en soi.

Tout succès est basé sur une certaine confiance en soi. Tous les livres de développement personnel vous en parleront. Mais suffit-il de le savoir pour développer cette confiance en soi ?

Plusieurs de mes clients en coaching me posent cette question. Comment développe-t-on la confiance en soi ?

Dans la chronique de cette semaine, je vous livre mes trois secrets qui vous aideront à construire votre confiance en vous afin de poser les fondements de votre leadership personnel.

Ces trois secrets sont basés sur cette citation :

« L’avenir nous tourmente, le passé nous retient, c’est pour ça que le présent nous échappe. » Gustave Flaubert

Cette citation résume tout mon propos mais de façon négative ou négativiste.

Pour qu’elle soit positive je dirai ceci. “Acceptons notre passé, afin de pouvoir nous concentrer sur notre présent pour façonner notre avenir ”

Le passé est passé, l’avenir n’est pas encore là, alors concentrons-nous sur le présent car c’est là que tout se passe.

Secret n° 1 de la confiance en soi : Accepter son passé

« Le secret du changement consiste à ne pas concentrer toute ton énergie pour lutter contre le passé, mais pour construire le futur » Socrate

Le passé que nous n’acceptons pas est le passé qui nous retient. C’est le passé qui nous empêche de nous concentrer sur le présent.

Il ne s’agit pas de renier son passé ; car nier le passé est dangereux en terme de perte d’expérience et même de personnalité.

Ce que nous sommes aujourd’hui est le fruit de nos choix d’hier et renier ces choix ne nous permettra pas d’assumer notre présent. Notre avenir s’en voit donc compromis.

Trois étapes pour accepter le passé :

1. Accepter le passé c’est d’abord en faire le deuil, savoir qu’il est vraiment passé c’est-à-dire révolue et que l’on ne peut rien n’y changer.

2. Accepter son passé, c’est ensuite analyser les défis, les échecs, les difficultés, les problèmes rencontrés à froid (maintenant que l’orage est passé) pour en découvrir les vrais enseignements qui nous serviront aujourd’hui. On entend souvent que l’expérience c’est ce qui nous arrive, moi je crois plutôt que l’expérience c’est ce que nous faisons avec ce qui nous arrive.

3. Accepter son passé c’est enfin faire la liste que toutes nos victoires passées, de nos succès, de nos défis relevés, faire la liste de ces moments de joie, de ces moments où tout fonctionnait bien pour nous, pour s’en inspirer aujourd’hui.

En acceptant son passé de cette manière-là, nous faisons de notre passé un atout de taille pour nous permettre de prendre en main notre présent et d’y consacrer le maximum de notre énergie.

Il s’agit en fait d’accepter la responsabilité de notre vie jusqu’à maintenant. C’est à dire accepter d’être 100% responsable de notre passé.

Secret n°2 de la confiance en soi : Se concentrer sur l’instant présent

« Le présent n’est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l’action. » Simone de Beauvoir

Cette citation est une parfaite transition du secret 1 au secret 2. En effet, voir le présent comme le passé en puissance c’est déjà ne pas accepter son passé. Qu’il ait été glorieux ou pas, le passé est déjà passé et l’instant présent est celui qui doit retenir principalement notre attention.

Le présent est le moment du choix et de l’action. Choisir et agir, voici deux verbes qui pour moi sont l’essence même d’une vie de réussite.

Tous ceux qui ont réussi leur vie se sont distingués par leur capacité à choisir et à agir.

Le succès ne peut en aucun être le fruit du hasard, ni celui de la chance. Je crois fermement que tout succès provient de choix et d’actions.

Le présent, ce moment du choix et de l’action est donc le moment clé pour faire de notre vie un succès. Savoir se concentrer sur ce moment augmente notre confiance en nous même.

Ayant déjà accepté notre passé, nous avons les ressources nécessaires (expérience et victoires passées) pour nous concentrer sur le présent avec assurance, créant ainsi le cercle vertueux de la confiance en nous.

Dans ce cercle vertueux, le point de départ est l’acceptation de notre passé de façon positive qui nous donne la paix et la tranquillité nécessaires pour affronter le présent.

Cette paix et cette tranquillité nous permettent de prendre nos premières décisions et d’agir, les premiers résultats sont positifs et encourageant. Nous prenons ensuite d’autres décisions plus importantes et avec en plus de paix, de tranquillité, de courage et même d’audace. Ces petites victoires renforcent notre confiance en nous et nous permettent surtout d’envisager l’avenir avec cette espérance que demain sera meilleur qu’aujourd’hui.

Secret n° 3 de la confiance en soi : l’espérance d’un lendemain meilleur

« La façon dont tu vois ton futur est plus important que ce qui s’est produit dans ton passé »

La façon dont on voit le futur peut créer l’espérance ou la peur

S’il est vrai qu’il faut se concentrer sur le présent, planifier l’avenir est tout aussi nécessaire. Mais justement la planification de l’avenir se fait dans le présent.

Je dis souvent à des amis et à certains participants à mes séminaires de formation en leadership personnel, que j’ai des objectifs que je voudrais réaliser pour 2040 et plus. Le plus souvent je les vois étonnés se posant des questions, se demandant s’il est normal de rêver aussi loin.

D’autres me disent même que je n’ai aucune certitude d’être encore en vie en 2040. Je leur réponds alors, que personne ne peut affirmer qu’il sera là demain à cette même heure. Mais nous trouvons normal de planifier pour demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l’année prochaine, dans cinq ans, mais pour 10 ans et plus nous commençons à trouver cela anormal.

Je ne voudrais pas me réveiller en 2040 me demandant en ce moment ce que je pourrai bien faire ; ce serait trop tard et je vais subir ma vie ou lieu de la conduire.

Planifier, matérialise notre espérance et l’espérance d’un lendemain meilleur, renforce notre confiance en l’avenir, notre confiance en nous !

C’est pour cela qu’il ne faut pas hésiter à visualiser nos objectifs en ayant par exemple des images de la maison que nous voulons acheter à porter de vue.

L’homme a besoin de rêver pour vivre.

Rêver c’est le propre des vivants, si nous sommes vivants alors il nous faut rêver pour continuer à vivre. Sinon notre vie sera une simple existence terne et sombre.

Conclusion

« Quel fou est l’homme ! Il ruine le présent en se souciant de l’avenir et il pleure l’avenir en se rappelant le passé »

Accepter son passé, se concentrer sur son présent et avoir l’espoir d’un lendemain meilleur sont mes trois (03) secrets de la confiance en soi pour devenir leader de sa vie.

Toute personne, pour réussir à besoin de croire en lui car la confiance en soi libère le potentiel de sorte pour que nous puissions être le meilleur de nous-même !

Mais le manque de confiance en soi, nous inhibe et nous empêche même de faire même le peu que nous pouvions faire !

Pour réussir sa vie, il faut en être le leader et pour être leader de sa vie, il faut avoir confiance en soi !

PS : Si vous avez aimé cet article partagez-le autour de vous, vous me ferez plaisir et nous contribuerons ensemble à aider plusieurs personnes car

Tous leaders c’est possible !

Coach Ezéchiel OUEDRAOGO,

Le Précieux Partenaire du Succès des Managers et des Entrepreneurs

NB : Ne manquez pas notre formation en ligne gratuite sur le site http://oser-reussir-sa-vie.com