Week-end du travailleur : La 3e édition les 29 et 30 avril à Ouagadougou

En vue de commémorer la fête du travail, Myriade service en collaboration avec les centrales syndicales organise les 29 et 30 avril 2017, la troisième édition du week-end du travailleur. Ils l’ont fait savoir, ce jeudi 6 avril 2017 à Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse. A en croire les organisateurs, pour cette édition, il y aura entre autres au programme de l’édition 2017 un panel sur la thématique du travail décent et productif, une sortie détente au parc Bangreweogo, un concours du meilleur travailleur dont le lauréat sera primé.

Créer un cadre de réflexion et d’échanges pour l’ensemble des travailleurs de divers secteurs d’activités ; favoriser le dialogue entre les parties prenantes du monde du travail (Etat, patronat et syndicats des travailleurs) ; tels sont entre autres les objectifs visés par cette troisième édition du week-end du travailleur. Selon la promotrice Thérèse Coéfé, cette initiative est une manière de célébrer les mérites des travailleurs. « Plus qu’une simple rencontre populaire, le week-end du travailleur sera l’occasion de valoriser le travail dans son ensemble pour ainsi dire à la génération à venir qu’il n’y a pas de sot métier », a-t-elle soutenu.

La promotrice a également fait savoir que, pour faire face aux dépenses liées à la restauration lors de la sortie détente au parc Bangreweogo, chaque travailleur est tenu de débourser la somme de 2500 FCFA. En plus de cela, il y aura une kermesse au cours de cette même sortie. Par ailleurs, elle a invité tous ceux qui sont intéressés par les stands à prendre attache avec elle au 70 83 70 91.

Concernant le concours pour primer le meilleur travailleur, elle invite chaque directeur des ressources humaines (DRH) des différents services à envoyer le nom de son meilleur employé à l’adresse suivante : wekenddutravailleur@yahoo.fr

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net

Chronogramme des activités

Samedi 29 avril à la bourse du travail :

15h : Panel sur le travail décent et productif à travers le thème : « Quelle contribution des travailleurs dans le développement socio-économique du Burkina Faso ? » ;

17 h : Décernement du prix au meilleur travailleur de l’année ;

Dimanche :

9h à 18h : Sortie détente au parc urbain Bangréwéogo suivie d’une kermesse.