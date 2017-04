CERPAMAD : Des élèves à l’école de l’outil informatique

Celui qui ne maîtrise pas l’outil informatique de nos jours est un analphabète des temps modernes. Ainsi pour mettre les établissements d’enseignements secondaires au diapason des nouvelles technologies de l’information et de la communication, le Centre de recherche panafricain en management pour le développement organise des sessions de formation à leur intention, et ce, depuis 2013. La cérémonie de ce jeudi 6 avril 2017 marque le lancement officiel des formations au titre de l’année 2017. Elles sont parties pour durer un mois, c’est-à-dire jusqu’au 30 avril 2017. « Nous organisons ces séances gratuitement à l’endroit des élèves des lycées et collèges tous les jeudis et vendredis », a déclaré le directeur général du CERPAMAD, Moumouni Séré.

Pour lui, l’idée de cette initiative est née d’un constant. « Pendant nos sessions de formation pour adultes, nous avons remarqué que beaucoup ne maîtrisaient pas l’outil information, et d’autres étaient à leur première utilisation », a-t-il dit. Afin de renverser la tendance, les organisateurs ont jugé nécessaire d’intéresser « très tôt » les élèves aux TIC. Vingt établissements d’enseignement secondaire sont concernés par cette formation dont le lycée technique Amilcar Cabral.

« Au cours de la formation, nous allons présenter les TIC, leur utilité. Ensuite, on va voir les applications et logiciels les plus souvent utilisés à commencer par le traitement de texte Word. Puis le tableur Excel qui permet de traiter les données et internet. Sur ce dernier point, nous allons aborder les questions des réseaux sociaux tels que Facebook, Tweeter (…) », explique le formateur, Eric Coulibaly.

Outre les séances de formation, le CERPAMAD encadre des élèves en classe de terminale.Egalement, il offre des bourses et subventions à ses étudiants, foi du coordonnateur des études.

A l’issue de la formation, des attestations seront délivrées aux participants. « Si à 15-16 ans vous avez déjà un petit parchemin de ce genre qui permet de dire que vous avez commencé tôt, ça peut être un plus pour les stages ou la recherche de travail », a conclu M. Séré.

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net