11 Décembre 2017 à Gaoua : Les travaux officiellement lancés

Le lancement officiel des travaux de construction des infrastructures du 11 Décembre 2017 a eu lieu ce jeudi 06 avril 2017. C’est le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, Siméon Sawadogo, représentant le Premier ministre qui a procédé au lancement du démarrage des travaux. Les forces vives de la région n’ont pas marchandé leur mobilisation à cette cérémonie hautement symbolique.

Dans huit mois, Gaoua, capitale de la région du Sud-Ouest sera le point d’attraction de toute la nation burkinabè. La ville devra changer de physionomie avec les constructions suivantes : 50km de route, une salle de spectacle de 500 places, un marché, une auto-gare, l’auberge du 11 Décembre et d’autres réalisations à l’intérieur de la ville.

Les trois autres provinces ne vont pas rester en marge. Elles bénéficieront chacune de la construction de deux Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), la réhabilitation des bâtiments administratifs et des réalisations connexes avec certains ministères. Mais avant cette date, le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation a procédé au lancement des activités sur l’axe du défilé du 57ème anniversaire de l’indépendance de notre pays.

Pour M. le ministre, c’est la preuve que le gouvernement a toujours tenu ses promesses à l’endroit des populations. Toutes ces réalisations ont pour but de favoriser la naissance d’un noyau urbain assez viable et de renforcer le tissu économique s’inscrivant en droite ligne avec le nouveau référentiel de développement, le PNDES. Invite a aussi été lancée aux entreprises en charge des différents travaux à faire diligence pour s’exécuter dans les délais et selon les normes des cahiers de charge. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Dalou Mathieu Da, correspondant régional

Lefaso.net