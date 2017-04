ENEP de Gaoua : Les professeurs permanents en grève

jeudi 6 avril 2017

Les professeurs permanents de l’ENEP (Ecole nationale des enseignants du primaire) de Gaoua observent un boycott des cours depuis le mardi 04 avril 2017. Ce mouvement est consécutif à un arrêté du ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation (MENA) signé le 30 mars 2017 et qui règlemente les heures dues, les heures supplémentaires et les heures de vacation.