Forum national sur la migration et le développement : La contribution de la diaspora à la mise en œuvre du PNDES

Sous le thème, « Développement économique et social du Burkina Faso : quelle contribution de la diaspora ? », le forum national sur la migration s’est ouvert ce jeudi 6 avril 2017 à Ouagadougou sous la présidence du ministre de l’Economie, des finances et du développement, représentant le Premier ministre. Durant deux jours, les participants réfléchiront sur les mécanismes par lesquels la diaspora burkinabè pourra mieux contribuer au développement de la mère patrie à travers le Plan national de développement économique et social (PNDES).

Aujourd’hui le monde compte un milliard de migrants, soit un septième de l’humanité. Au-delà des images alarmantes de personnes dans des embarcations de fortune ou tentant de franchir des barrières barbelées relayées par les medias, la migration peut contribuer au développement d’un pays à travers le transfert des compétences et aussi des ressources à la mère paire. L’essentiel est que la migration soit bien encadrée. Pour le financement de son référentiel de développement économique et social (PNDES), le Burkina Faso compte non seulement sur la contribution des Burkinabè et de ses partenaires techniques et financiers, mais également sur sa diaspora.

C’est pour trouver les mécanismes adéquats afin de permettre à sa diaspora de mieux contribuer visiblement et efficacement au développement du pays, que s’est ouvert ce jeudi 6 avril 2017 à Ouagadougou, le premier forum national sur la migration et le développement sous le thème « développement économique et social du Burkina Faso : quelle contribution de la diaspora ? » Les participants vont réfléchir, durant deux jours, sur les mécanismes à mettre en place pour permettre à la diaspora de mieux apporter sa pierre à la réalisation du PNDES.

Pour Rosine Sori ministre de l’Economie, des finances et du développement, représentant le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, le Burkina Faso attend beaucoup de la contribution de sa diaspora pour la mise en œuvre du PNDES. Elle a ajouté que les ressources transférées par la diaspora peuvent être bien captées et utilisées dans l’économie nationale. Elle a laissé entendre que sur la question migratoire, il est question de voir le potentiel que peut représenter la diaspora pour le développement du pays.

Jean Bernard Dubois, directeur de la coopération suisse au Burkina, laissant entendre que l’immigration est fondamentale pour toutes les nations à un moment ou à un autre de son histoire, a exprimé la joie et l’honneur de son pays, la Suisse, de soutenir le premier forum sur la migration et le développement au Burkina Faso. Il a poursuivi en expliquant la mobilité des populations comme un potentiel pour le développement.Il a réitéré l’engagement de la Suisse à accompagner la mise en œuvre du PNDES.

Pour lui, la solution est de travailler ensemble et de considérer le monde appartenant à tous et non à un groupe de privilégiés, un monde avec plus d’égalité et de partage.

On évalue à environ 96 milliards de francs CFA les fonds provenant de la diaspora burkinabè en 2011.

Youmali Koanari

Lefaso.net