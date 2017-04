Ministère de la Communication : Un atelier pour redynamiser les directions régionales et les structures rattachées

Depuis 2012, le ministère de la Communication et des relations avec le parlement, dans la mise en œuvre de sa politique nationale, a procédé au déploiement dans des régions du Burkina des directions régionales de la communication. Mais force est de constater que ces structures rencontrent d’énormes difficultés. Plusieurs d’entre elles ont fermé leurs portes pour diverses raisons. En vue de redynamiser ces structures, les premiers responsables dudit ministère organisent les 6 et 7 avril à Ouagadougou un atelier de réflexion.

Depuis plus d’une décennie, les médias publics ont entamé une politique de rapprochement de leurs services aux populations. Cette nouvelle dynamique vise à renforcer le positionnement de ces médias comme des outils d’information et de communication de proximité, avec pour objectif, de stimuler les synergies endogènes nécessaires à faire de la communication un levier de développement au profit des régions.

Mais selon la secrétaire générale du ministère en charge de la communication, Hortence Zida, il existe un certain nombre d’insuffisances tant du point de vue de l’organisation de ces structures que du point de vue de l’ allocation des ressources infrastructurelles, matérielles, financières et des ressources humaines pour les faire fonctionner dans les normes. « Ce qui a occasionné, dit-elle, la fermeture de bon nombre d’entre elles, même s’il y a des structures opérationnelles comme la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) et les éditions Sidwaya qui, de par leur déploiement stratégique, s’installent de plus en plus fortement en région ».

Egalement, elle a noté qu’ils sont actuellement dans la mise en œuvre de la Télévision numérique terrestre (TNT). Et que c’est d’ailleurs, pour toutes ces raisons qu’ils ont pensé que le département a besoin d’une bonne synergie d’actions entre ses structures pour faire du droit à l’information reconnu aux populations une véritable réalité. « Nous avons besoin de penser les meilleurs schémas d’interaction et de mise en cohérence, les actions développées ci et là pour véritablement rationaliser les ressources matérielles, financières et humaines », a-t-elle soutenu.

Les directions régionales de la communication et les directions des structures rattachées sont appelées à travailler dans la complémentarité parce qu’elles visent les mêmes objectifs de développement en région. Malheureusement, il existe des difficultés de collaboration entre ces structures du ministère pour diverses contraintes objectives.

La SG a tenu à préciser aux participants que cet atelier, loin d’être une rencontre de plus, doit être d’une part, le lieu de poser véritablement un diagnostic clair de la mise en place et du fonctionnement de ces structures déconcentrées et d’autre part, de recentrer le débat sur le rôle et la place de chacun de ces acteurs. « Cet atelier doit donner les signes d’une vision politique cohérente dans l’architecture du département de la communication, surtout à un moment où nous envisageons la relecture de la politique de la communication », a conclu la secrétaire générale du ministère en charge de la communication, Hortence Zida.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net