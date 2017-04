Rapport 2017 de la Fondation Mo Ibrahim : L’avenir du continent africain dépend de sa capacité à répondre aux attentes de sa jeunesse

Aujourd’hui, près de 60 % de la population du continent a moins de 25 ans. En 2050, l’Afrique comptera 452 millions de jeunes de moins de 25 ans, soit plus de 60% du total de la population européenne en 2015.

Leur dynamisme, leur ambition et leur potentiel constituent une richesse extraordinaire pour les pays du continent. Toutefois, de facteur de progrès, ce « dividende démographique » peut se transformer en facteur de déstabilisation.

Trop de jeunes africains se sentent aujourd’hui privés de toute perspective économique et dépourvus du moindre poids sur les décisions concernant l’avenir de leur propre continent.

Si le cycle des matières premières a alimenté la croissance du PIB dans de nombreux pays africains, il n’a pratiquement pas créé d’emplois nouveaux. Au cours des dix dernières années, alors que le PIB réel de l’Afrique a enregistré une hausse annuelle moyenne de 4,5 %, le taux de chômage des jeunes n’a pas quitté un niveau élevé. Pourtant deuxième économie africaine, l’Afrique du Sud est incapable de proposer un emploi à plus de la moitié de sa jeunesse.

Si aujourd’hui la jeunesse africaine a bénéficié en moyenne d’un niveau d’éducation plus large et plus élevé que la génération précédente, elle a rarement été dotée des compétences dont l’économie a besoin. L’Égypte et la Tunisie, dont la population figure parmi les plus instruites du continent avec un taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur de plus de 30 %, enregistrent également l’un des plus hauts taux de chômage des jeunes sur le continent chez les jeunes, supérieur à 30 %.

Les élections « libres et transparentes » se sont multipliées au cours de la dernière décennie, mais le taux de participation décline et le scepticisme vis-à-vis des représentants élus augmente, en particulier chez les jeunes.

Le désenchantement à l’égard du modèle démocratique et le manque d’opportunités économiques se conjuguent pour créer un « mélange toxique » qui ne peut que conforter l’attrait de la migration et de l’extrémisme violent.

Le terrorisme est devenu une organisation criminelle rodée, pesant quelques milliards de dollars, et exerçant un contrôle croissant sur divers trafics -drogue, êtres humains, ressources naturelles…. L’emploi, le statut, le revenu et le sentiment « d’appartenance » que le terrorisme en apparence offre aux jeunes qui se sentent exclus du système général sont sans doute aussi attrayants que l’idéologie elle-même.

Mo Ibrahim, président de la Fondation Mo Ibrahim, a déclaré : « L’énergie et l’ambition de la jeunesse africaine constituent notre ressource la plus précieuse et notre plus grand espoir pour accélérer les progrès de notre continent. Toutefois, les attentes des jeunes deviendront frustration et colère s’ils ne trouvent pas d’emploi et n’ont pas voix au chapitre concernant leur propre avenir. Notre continent est à un point de bascule. Les décisions prises aujourd’hui détermineront s’il continuera à progresser ou régressera. Un leadership éclairé et une gouvernance saine sont plus essentiels que jamais. »

Publié en amont du Forum Ibrahim 2017, qui se tient dans le cadre du Week-end annuel de la Fondation Mo Ibrahim sur la gouvernance, le rapport permet de nourrir la discussion organisée autour des trois thèmes suivants :

L’attrait de l’extrémisme violent et de la migration ;

Le risque d’un recul démocratique ;

La nécessité d’une croissance inclusive et créatrice d’emplois.

Les éventuels intervenants :

Akinwumi Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement ;

Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies ;

Youssef Amrani, membre du Cabinet Royal du Royaume du Maroc ;

Abdoulie Bathily, ancien Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique centrale ;

Fatou Bensouda, Procureure générale de la CPI (Cour Pénale Internationale) ;

Bono, leader du groupe U2, co-fondateur de The ONE Campaign ;

Aliko Dangote, PDG de Dangote Group ;

Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies, Royaume du Maroc ;

Jean-Marie Guéhenno, Président de International Crisis Group ;

Sello Hatang, Président de la Fondation Nelson Mandela ;

Mo Ibrahim, Président et fondateur de la Fondation Mo Ibrahim ;

Martin Kobler, Chef de la mission d’appui des Nations Unies en Libye ;

Ngozi Okonjo-Iweala, Senior Advisor chez Lazard ;

Amina J. Mohammed, Secrétaire général adjoint des Nations Unies ;

Mark Malloch Brown, Président de la Business Sustainable Development

Commission ;

Paul Polman, PDG de Unilever ;

Sanusi Lamido Sanusi, Émir de Kano.

Les modérateurs

Abdelamalek Alaoui, PDG de Guepard Group ;

Zeinab Badawi, animatrice, BBC Hard Talk ;

Jendayi Fraser, PDG, 50 Ventures, LLC.

Lire le rapport complet : http://mo.ibrahim.foundation/forum/downloads/

Note aux rédacteurs :

Fondation Mo Ibrahim

Fondée en 2006, la Fondation Mo Ibrahim axe ses activités sur le rôle essentiel du leadership et de la gouvernance en Afrique. En proposant des outils visant à appuyer les progrès en matière de leadership et de gouvernance, la Fondation souhaite promouvoir un changement significatif sur le continent.

La Fondation, qui n’accorde pas de subventions, concentre ses efforts sur la définition, l’évaluation et l’amélioration de la gouvernance et du leadership en Afrique, au moyen de quatre principales initiatives :

Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique ;

Prix Ibrahim pour un leadership d’excellence en Afrique ;

Forum Ibrahim ;

Bourses et subventions Ibrahim.

Week-end Ibrahim sur la gouvernance

Le Week-end Ibrahim sur la gouvernance est l’événement phare de la Fondation, organisé chaque année dans une ville africaine différente. Pendant trois jours, des dirigeants politiques et des chefs d’entreprises de premier plan, africains ou entretenant des liens avec le continent, des représentants de la société civile, des organismes multilatéraux et régionaux, ainsi que les principaux partenaires internationaux de l’Afrique se réunissent afin d’identifier des enjeux politiques spécifiques et des actions prioritaires. Les débats s’étendent à un public plus large grâce à des activités mêlant musique, art et sport lors de grands événements collectifs organisés au cours du week-end et auxquels participent quelques-uns des meilleurs talents d’Afrique.

Forum Ibrahim

Créé en 2010, le Forum Ibrahim est un forum de discussion de haut niveau traitant de problématiques cruciales pour l’Afrique. Le Forum rassemble des dirigeants politiques et des chefs d’entreprises de premier plan, des représentants de la société civile, des organismes multilatéraux et régionaux, ainsi que les principaux partenaires internationaux de l’Afrique, afin d’identifier des enjeux politiques spécifiques et des actions prioritaires.

Les précédents Forums ont traité des sujets suivants :

Dynamiques urbaines en Afrique (2015), L’Afrique ces 50 prochaines années (2013), La jeunesse africaine (2012), L’agriculture en Afrique (2011) et L’intégration économique régionale (2010). Un document présentant des données et des résultats de recherche sur les thèmes abordés pendant le Forum est élaboré en amont par la Fondation afin de servir de base à un débat éclairé et constructif.