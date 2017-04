Traitement de l’information en temps de crise : Le CSC a échangé avec les médias de Bobo-Dioulasso

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des medias et tenant compte du contexte social marqué par des attaques terroristes, le conseil supérieur de la communication (CSC) a tenu ce mercredi 05 avril 2017, une rencontre d’échanges avec les médias à Bobo-Dioulasso sur le traitement de l’information en période de crise.

Au regard du terrorisme grandissant dans notre pays, le Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication(CSC) a tenu à rencontrer les médias de Bobo-Dioulasso pour un partage d’idées sur la manière de traiter une information en temps de crise. Quatrième du genre après celles tenues à Dori, à Ouahigouya et à Ouagadougou, cette rencontre a eu pour objectif d’étaler les difficultés majeures auxquelles les médias font face dans le traitement de l’information en temps de crise au Burkina Faso.

Selon la présidente du CSC, Madame Nathalie Somé, le traitement de l’information dans les médias pose problème en temps de crise. « C’est pourquoi il était nécessaire de rencontrer les hommes de médias et les membres de la société civile afin d’échanger autour de cette question », a-t-elle souligné.

Au cours des échanges, il est ressorti que les journalistes sont devenus comme les chargés de communication des terroristes car selon Jean Paul Toé, directeur général de l’Observation des medias et des études du CSC, « les terroristes veulent qu’on parle d’eux et c’est ce que les journalistes font », a-t-il dit. A l’en croire, ce ne sont pas toutes les informations que le public a le droit d’avoir. Toutefois, le journaliste de par sa profession, doit se démarquer du « journaliste citoyen » c’est-à-dire le journaliste des réseaux sociaux.

Pour lui, en faisant de la communication autour des attaques terroristes, le journaliste donne un pouvoir à l’ennemi pour mieux se préparer à attaquer de plus belle. Ainsi, le journaliste doit avoir un esprit de discernement en matière de publication de l’information. « Il doit penser aux conséquences de son information avant toutes publications », a laissé entendre ce dernier.

En clair, le journaliste doit arrêter de faire de la communication gratuite pour « l’ennemi ».

« Nous ne demandons pas aux médias de faire un blackout sur les questions sécuritaires, mais de prendre des précautions pour éviter de diffuser ou de publier des informations à caractère sensible qui peuvent semer la psychose au sein de la population et aussi compromettre les efforts des forces de défense et de sécurité sur le terrain », a indiqué ce dernier.

A entendre la présidente du CSC, le journalisme est un métier noble qui a ses règles. Et le professionnel du métier doit se former permanemment, d’où l’importance de cette rencontre d’échanges. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Romuald Dofini

Lefaso.net