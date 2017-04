IN MEMORIA : SANOU BÊMA

INA LILAHI WA INA LILAHI RAJIOUNE

11 AVRIL 2014 – 11 AVRIL 2017

SANOU BÊMA

« Nul ne disparaît si sa mémoire reste toujours gravée dans nos esprits »

Voilà déjà trois (03) ans que nous a quitté dans la paix du Tout Puissant, SANOU BÊMA, ex employé à SITARAIL

A l’occasion de ce 3è anniversaire de son décès,

Les grandes familles : SANOU, CISSE, à Baré, Bobo-Dioulasso, Mali et Ouagadougou,

Les familles alliées : KAM, SANOU, KABORE, OUEDRAOGO, KEITA, DIALLO, DIAKITE, BARRO, SANOGO, à Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Bouaké, Korhogo et Abidjan

La veuve SANOU/CISSE Haoua à l’ONATEL Bobo-Dioulasso,

Les enfants :Mme Kaboré Lydie, Julie Mimi, Mme Ouédraogo Safiatou, Sompro Lamine, Souro Abdoul Karim, et Aby Djènèba,

Les petits enfants : Fatim à Bamako, Joël, Astrid, Aoua Imane Rajida, Raouf, Auriane, Cherifa, Naïm, Inès et Aramata Sako,

Tout en rendant grâce à Dieu pour tout ce qu’il fait, prient tous ceux qui l’ont connu d’avoir une pensée pieuse pour lui.

Paix à son âme