Perturbations de la ligne d’interconnexion Côte d’Ivoire –Burkina Faso en raison du passage d’un convoi exceptionnel hors gabarit du 05 au 17 avril 2017.

Communiqué • mercredi 5 avril 2017 à 16h00min

La SONABEL porte à la connaissance de son aimable clientèle et des usagers de l’électricité que du fait d’un convoi exceptionnel hors gabarit transportant du matériel de la BRAKINA du port d’Abidjan à Ouagadougou entre le 05 et le 17 avril 2017, le transit de l’électricité par la ligne d’interconnexion sera suspendu par moment. Cette opération vise à soulever les lignes de très haute tension, de déposer les lignes moyennes et basses tension pour un passage sécurisé du convoi.