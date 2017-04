Forum économique tuniso-burkinabè : Renforcer le partenariat dans la diversité

L’axe Ouagadougou – Tunis se porte aussi bien au plan politique qu’au plan économique. C’est donc cette vitalité des relations qui explique la tenue de ce forum économique, un cadre d’échange et de partage entre la crème du monde des affaires tunisiens et burkinabè pour le renforcement et la diversification de la coopération économique et commerciale. Pour le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Mamady Sanoh, la tenue de ce forum est une réponse aux recommandations de la 7e session de la Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la Tunisie organisée en fin septembre 2016 à Tunis.

Ravi des échanges commerciaux qui s’augmentent au fil des ans entre les deux pays (13, 16 millions de dollars US en 2016), l’homme d’affaire trouve qu’ils restent malgré tout faibles. « Il nous appartient donc de développer des initiatives pour saisir toutes les opportunités d’affaires dans nos deux pays », a-t-il indiqué. D’où l’organisation de ce forum économique entre les hommes d’affaires tunisiens et burkinabè, ce qui donnera sans doute un coup d’accélérateur au « processus d’intégration économique » et favorisera « le développement du partenariat entre hommes d’affaires ».

Une vision partagée par la présidente de l’Union tunisienne industrie commerce et artisanat (UTICA), Wided Bouchamaoui, pour qui cette opportunité de rencontre entre les communautés des affaires de son pays et du Burkina était attendu. Selon le prix Nobel de la paix 2015 (un quartet), au-delà des informations et des chiffres que l’on peut recueillir sur le pays des Hommes intègres, elle a été agréablement surprise quand aux grandes avancées. « Se retrouver dans une atmosphère aussi propice à l’initiative, au travail et au développement est encore un motif de fierté quand il s’agit du Burkina Faso, pays africain et de surcroit pays frère et ami », a-t-elle laissé entendre.

Un partenaire privilégié

Dans le même élan, le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a rappelé les bonnes relations qu’entretiennent les deux pays depuis des années, ainsi que le partage des valeurs de fraternité, de solidarité et de respect mutuel. Ce partenariat privilégié a valu l’ouverture à Tunis de l’Ambassade du Burkina et récemment celle de la Tunisie à Ouagadougou. A l’actif de cette bonne coopération, plusieurs accords dont celui qui autorise les Tunisiens à entrer sans visas dans le territoire burkinabè et vice versa.

« Nos deux pays épris des mêmes valeurs universelles de liberté, de démocratie, de l’Etat de droit partagent les mêmes ambitions pour un avenir meilleur et sont appelés également à œuvrer en parfaite synergie pour atteindre des résultats tangibles dans les domaines du développement socio-économique », a-t-il confié. D’où leur intérêt pour la promotion des opportunités de coopération bilatérale, notamment à travers une contribution active à la mise en œuvre du Plan nationale de développement économique et social (PNDES) burkinabè.

Cette contribution à la réussite du PNDES, nouveau référentiel économique et social 2016-2017, le Premier ministre Paul Kaba Thiéba n’en attendait pas moins de la part de son homologue Youssef Chahed qui est à sa première visite officielle au Burkina. Une visite qui s’inscrit donc sous le signe de l’amitié traditionnelle entre les deux peuples et dans le cadre du renforcement des relations, cela sous l’impulsion de Béji Caïd Essebsi, président de la République tunisienne, et Roch Kaboré, président du Faso.

S’adressant à son hôte, il a indiqué que « le Burkina Faso tire une grande satisfaction de l’amitié, de la coopération et des relations multiformes qu’il entretient » avec la Tunisie. Cet appui selon lui a permis la réalisation d’importants projets de développement au bénéfice du Burkina Faso, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie de nos populations.

Cette solennité a pris fin par la signature de conventions entre les deux chambres consulaires. Place aux communautés des affaires de la Tunisie et du Burkina Faso de poursuivre les échanges et de ficeler les partenariats.

Marcus Kouaman

Lefaso.net