11-Décembre 2017 à Gaoua : Voici les réalisations prévues

Depuis 2007, le gouvernement a décidé d’une commémoration tournante de la fête de l’indépendance dans les chefs-lieux des treize régions du pays. C’est Gaoua, chef-lieu de la région du Sud-Ouest qui accueille les festivités du 11-Décembre 2017 marquant le 57e anniversaire de l’indépendance de notre pays. En vue de favoriser la naissance d’un noyau urbain et de renforcer le tissu économique de la région, plusieurs infrastructures sont prévues dans le cadre de cette commémoration.

A huit mois de l’évènement, le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation était à l’Assemblée nationale pour répondre à une question orale avec débat du député N’Goummion Bernard Somé sur l’organisation des activités commémoratives. Il a, à l’occasion, donné des précisions sur les activités prévues et les innovations de l’étape de la région du Sud-Ouest. Il a aussi levé le voile sur le budget estimatif de l’ensemble des réalisations prévues.

En termes d’infrastructures, il est prévu la construction d’une salle polyvalente de 500 places à Gaoua, une place de la Nation, le bitumage de 50 km linéaire de voirie, la réalisation d’une cité du 11-Décembre, la construction d’un stade régional, d’une gare routière et d’un marché moderne. Aussi, pour anticiper sur l’épineuse question des 300 millions de francs pour chaque province de la région hôte de l’organisation du 11-Décembre, il a été demandé à « certains ministères et démembrements de l’Etat d’investir dans la région du Sud-Ouest », a expliqué le ministre de l’Administration territoriale, Siméon Sawadogo. D’ailleurs, la question des 300 millions de francs par province a été évoquée par la quasi-totalité des élus nationaux ayant pris la parole.

Cité du 11-Décembre à Gaoua : la part belle aux privés et institutions

Ainsi, pour le 11-Décembre 2017, la Loterie nationale burkinabè (LONAB) s’est engagée à construire une maison de l’appelé de 200 lits au profit du Service national de développement (SND) à Gaoua, ainsi que deux Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) d’un montant de 540 millions de francs CFA dans les provinces du Noumbiel et du Ioba. La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), elle, réalisera une auberge du 11-Décembre à Gaoua. Le ministère des Sports et des loisirs étudierait actuellement la possibilité de finaliser le stade municipal de Diébougou.

Le ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille, lui, construira un centre de jeunes filles à Gaoua et réhabilitera le bâtiment de sa direction régionale du Sud-Ouest ainsi que ses quatre directions provinciales de la région pour un montant total de 150 millions de francs CFA. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, a programmé le démarrage de la construction d’un centre universitaire à Gaoua. Le ministère de l’Economie, des finances et du développement se chargera de la réhabilitation des bâtiments administratifs.

A ces réalisations, il faudra ajouter la construction de logements de standing moyen, notamment des villas type F3 et F2 pour des personnes à revenus modestes par des opérateurs privés et des institutions. Au total, il est prévu la construction de 227 logements sociaux, 163 logements économiques et un maximum de 90 parcelles réservées aux forces vives de la région.

La réalisation de toutes ces infrastructures est estimée à 25,885 milliards de francs CFA.

« Les 300 millions de francs par province créent plus de problème »

Selon Siméon Sawadogo, « les 300 millions de francs créent plus de problème qu’ils n’en résolvent ». La décision d’octroyer ce montant aux provinces des régions organisatrices de la fête de l’indépendance avait été annoncée par le gouvernement, à l’étape de Dédougou en 2014, « sans qu’un acte officiel ne soit pris pour préciser les modalités de financement des projets de ces provinces-là ». De ce fait, même pour les provinces de la Boucle du Mouhoun, cette somme a été débloquée plus tard et les investissements continuent d’être effectués jusqu’à présent. Mais, à l’étape de la région du Centre-Nord, les démarches du ministère en charge de la question ont été infructueuses puisque n’ayant pas été pris en compte dans la loi des finances gestion 2016. « Cette année, le gouvernement est encore à la recherche de solutions pour couvrir la question des 300 millions par province de la région du Sud-Ouest et même pour résorber le passif des trois provinces de la région du Centre-Nord », a précisé le ministre de l’Administration territoriale.

Aussi, tirant leçon de l’inadaptation des cités des forces vives dans le format actuel, le gouvernement a changé de fusil d’épaule en demandant désormais, non pas aux forces vives de la région de construire une cité, mais de confier la question aux privés et aux institutions pour construire des villas à la portée du Burkinabè moyen.

« Dans le cadre globale de la réorientation des missions du secrétariat permanent du comité d’organisation des fêtes du 11-Décembre une étude en collaboration avec des consultants indépendants est prévue pour faire le point des infrastructures réalisées dans les sept chefs-lieux de région ayant déjà organisé le 11-Décembre et leur impact sur la vie des populations », a annoncé Siméon Sawadogo. C’était également la suggestion de la plupart de députés.

Moussa Diallo

Lefaso.net