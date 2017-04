Recours de l’UPC contre la CENI : Débouté par le Conseil d’Etat, le « parti du lion » dénonce une négation du droit

LEFASO.NET | Par Oumar OUEDRAOGO • jeudi 6 avril 2017 à 00h47min

Suite à l’arrêté de la CENI (Commission électorale nationale indépendante) en date du 16 mars 2017 portant ouverture des élections municipales complémentaires du 28 mai prochain dans les trois communes (Boroum-Boroum, Béguédo et Zogoré) à tous les partis politiques et regroupements d’indépendants, l’Union pour le progrès et le changement (UPC) a introduit, le 24 mars, un recours contre ledit acte aux fins d’annulation. Pour le « parti du lion », le processus devrait être repris avec uniquement les acteurs qui étaient en course au moment de la suspension.