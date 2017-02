Nord du Burkina : Silence, on traque et on tue !

Le Burkina Faso n’a pas (encore) perdu le nord. Mais, ce qui s’y passe actuellement est inquiétant. Des Burkinabè, présentés comme des informateurs, sont traqués dans leur dernier retranchement, puis abattus. Comme au far West, une zone de non droit. Pourtant sans ces sources, la lutte contre le terrorisme est vouée à l’échec. Dans cette psychose entretenue par les terroristes, finalement qui les dénoncera tout en sachant qu’il ne sera pas protégé ?

Une chasse à l’homme est ouverte dans le septentrion burkinabè. Une chasse contre des civils présentés comme ceux qui fournissent des informations sur les fous de Dieu qui écument cette partie du territoire. La dernière opération est l’assassinat à Yorsala dans la commune de Titao province du Loroum, d’un conseiller municipal de Nassoumbou et de son fils de 5 ans. Un deuxième enfant dudit conseiller, blessé, reçoit des soins dans un centre de santé.

L’homme qui Selon des témoins, l’homme avait reçu des menaces Nassoumbou, au sahel. Craignant pour sa sécurité, il s’est réfugié à Yorsala dans le Nord. Mais rien n’y fit. On l’a recherché pour le liquider et repartir tranquillement.

Ce n’est pas la première fois que des conseillers sont pris à partie par des ‘’hommes non identifiés’’. D’autres ont déjà été assassinés.

Les obscurantistes ne vivent pas en vase clos. Ils s’imbriquent dans la population, vivent en apparence comme tout le monde, connaissent bien leur environnement et ceux qui le peuplent. Ce masque cache pourtant une face hideuse. Ils savent qui est qui et veulent imposer la loi du ‘’si tu parles, on te fait et il n’y a rien’’.

Comme dans toute guerre, l’information sur l’ennemi est un élément capital. Dans la lutte contre l’hydre terroriste, le renseignement est davantage important. Qui mieux que les populations locales pour porter la bonne information aux forces de défense et de sécurité ? En contrepartie, et c’est là tout le problème, il faut que ceux à qui ils apportent le renseignement soient à mesure de les protéger et surtout d’agir avec tact et professionnalisme pour ne pas jeter leurs ‘’indics’’ dans la gueule du loup.

Cela ne semble pas être le cas. Les autorités ne cessent de le répéter, cette guerre ne peut être gagnée sans une franche collaboration des populations qui abritent les malfaiteurs. Mais que fait-on en retour pour garantir la sécurité à ces maillons de la chaine.

Tenez-vous bien, pendant que l’autre fils du conseiller est en soin, dans un centre de santé, le haut-commissaire de la province du Lorum, Aïssata Angelina Traoré, interrogée par la télévision nationale, n’a pas hésité à donner le lieu exact où le garçon se trouve. Voilà une sortie hasardeuse qui peut couter la vie à un innocent, au cas où ceux qui s’en sont pris à sa famille et qui ne le savaient peut être pas mort, voudraient revenir terminer la basse besogne.

Retrouver la confiance des populations locales

Selon certaines indiscrétions, des présumés collaborateurs des terroristes, ou même terroristes arrêtés et détenus, ont par la suite été élargis. Pourquoi, qui a donné l’ordre ? se demande-ton.

Dans cette situation où les sources d’information ne sont pas en sécurité, quel relais pour les forces de défense et de sécurité ? Depuis, certains, accusés d’avoir dénoncé ceux qui sèment la terreur, n’ont plus le sommeil paisible. Livrés à eux-mêmes, les relais disparaissent l’un après l’autre.

Il faut donc rétablir la confiance brisée ou trahie. Sans cette confiance, le Nord finira par entrer totalement dans le giron des terroristes. Sans être un oiseau de mauvais augure, c’est ainsi, par des liquidations physiques, des complicités entretenues, des intimidations, la réduction des populations au silence que certains pays ont perdu une partie de leur souveraineté. Touchons du bois.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net