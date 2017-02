Le Gabongate et la question de la transparence électorale en Afrique : Le sauvetage peut-il venir de l’Union européenne ?

Dans les rapports entre l’Union européenne et les pays africains, l’un des faits qui aura marqué l’actualité ces derniers temps est la résolution de Bruxelles concernant la crise consécutive à la présidentielle du mois d’août 2016 au Gabon. Cette résolution qui, tout en critiquant la réélection controversée de Ali Bongo, condamne les violences post-électorales, suscite des réactions à foison. Si pour le camp de Ali Bongo et ses supporters, l’on ne décolère pas de l’illustration des eurodéputés que l’on interprète comme une ingérence inacceptable, Jean Ping et ses pingphiles y puisent une certaine consolation, un motif de satisfaction. Mais en allant delà de cette mêlée d’opinions qui s’entrechoquent au niveau de la population gabonaise, l’on peut se poser la question en quoi cette résolution peut-elle changer la donne ? Est-ce une résolution de principe ou de fermeté capable de déminer une situation assez explosive ?

L’Union européenne dans une attitude de medicus post mortem

Après moult tergiversations, c’est seulement en fin de semaine dernière, précisément le jeudi 03 février 2017, que l’Union européenne a pu se donner une position officielle par rapport à l’élection controversée de Ali Bongo à la tête de l’exécutif gabonais depuis le mois d’août 2016.

Condamnation de violations des droits de l’homme, critique acerbe du processus électoral avec des résultats« extrêmement douteux » qui « manquaient de transparence », telle est la teneur de cette résolution qui fait de la grogne contre les eurodéputés au niveau du palais de bord de mer à Libreville. Et ce n’est pas tout, les députés sont allés jusqu’à remettre en cause dans cette résolution la légitimité du président Ali Bongo. De quoi apporter de l’eau au moulin des contempteurs de ce dernier et surtout de son ancien challenger Jean Ping, lequel a toujours estimé que c’est sa victoire à lui qui a été volée par l’actuel occupant du fauteuil présidentiel.

Concernant cette posture des parlementaires européens, le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle s’est vraiment dessinée tardivement si fait que l’on peut vraiment douter de son efficacité sur la crise actuelle. Efficacité dans la perspective d’une résolution pacifique dans de meilleurs délais afin de faire l’économie de manifestations éventuellement violentes susceptibles de faire basculer tout le pays dans un capharnaüm. Même si les parlementaires ont instruit le Conseil européen de demander des explications à Libreville et de prendre éventuellement des sanctions contre le régime, l’on peut se permettre de douter des résultats positifs immédiats de cette résolution bien molle et tout de même anachronique. Encore que ce ne soit pas toujours évident que toutes les capitales européennes affichent de façon constante la même fermeté vis-à-vis de Ali Bongo.

En tout état de cause, l’Union européenne devait prendre ses responsabilités plus tôt, immédiatement après le dépouillement des votes, et exiger que les résultats des urnes soient ceux des Gabonais. Dans tous les cas, ils étaient déjà bien avertis de cette possibilité de fraude ou de trucage de ces élections, car déjà en 2009, il y avait eu cette chœur de contestations des résultats proclamant Ali Bongo vainqueur de la présidentielle. Et d’ailleurs, en janvier 2016, le Premier ministre de François Hollande, Manuel Valls avait sans détours déclaré à la télévision que Ali Bongo n’avait pas été élu comme on l’entendait, autrement dit, il avait été mal élu. Pourtant, à la proclamation des résultats de cette élection de 2009, pendant que la population contestait, le président Nicolas Sarkozy s’était empressé de reconnaitre et de féliciter Ali Bongo comme le gagnant de cette élection tout aussi controversée que celle qui vient de se tenir en août 2016.

Comme quoi, les présidents fraudeurs électoraux ont toujours bénéficié, à des degrés certes variant, de la complicité pour ne pas dire de la bénédiction de cercles de pouvoir en Europe. Ce qui fait qu’il est vraiment difficile de croire en la sincérité de cette récente résolution européenne. Le mieux aurait été de prendre des initiatives courageuses en amont et en aval de l’élection afin de prévenir la crise actuelle. Or, cette vision a manqué, et c’est après que le fantôme se soit introduit dans la maison que l’on a accouru pour fermer la porte. Quelle utilité ?

Transparence électorale en Afrique : le sauvetage made in Europa, un leurre, un mirage…

Même si d’aucuns se frottent les mains et s’en félicitent, il est peu évident que cette illustration européenne aide le Gabon à renouer avec une certaine stabilité institutionnelle à même de lui permettre de continuer sa marche démocratique de façon sereine. Sous cet angle, il faut dire que la crise qui est en cours dans ce pays réunit tous les ingrédients nécessaires pour perdurer et même aboutir à un séisme politique violent de grande ampleur. Et comme on le sait en des éventualités pareilles, le corollaire, c’est des destructions importantes de vies humaines et de biens matériels.

C’est pourquoi d’ores et déjà, il y a lieu impérativement que les Africains comprennent leur responsabilité première dans l’avènement de la démocratie par le biais de la construction d’un Etat de droit moderne. Tant que cette responsabilité ne sera comprise, acceptée et appropriée, ils vont toujours rester d’éternels mendiants d’assistance institutionnelle étrangère pour résoudre la décomposition étatique que leur médiocrité politique aura contribué à créer.

Les pays européens vont toujours apprécier les évolutions politiques au niveau des pays africains à l’aune de leurs seuls intérêts égoïstes. Lorsqu’ils universalisent un modèle politique, c’est au nom de leur intérêt à eux d’abord, il n’y a pas de philanthropie politique ou économique qui tienne vraiment. Ce n’est pas mauvais de rappeler encore que les crises politiques en Afrique sont la plupart du temps liées au jeu d’intérêts économiques multiformes dans lequel des multinationales liées congénitalement aux cercles politiques européens tiennent souvent les ficelles, chacune tirant à hue et à dia. Bien des dictatures en Afrique ont pu survivre grâce à ce parrainage d’un autre genre auquel se pressent ces cercles d’intérêts politico-économiques. Le cas d’ailleurs du Gabon, à ce propos, peut faire meilleure école. Mais ce n’est pas le seul cas…

Aussi bien que l’on ne peut transporter le développement, on ne peut transférer la démocratie. Tout comme le développement se crée à partir de soi pour soi, la démocratie via des Etats de droit moderne viables s’invente également à partir des pays qui le veulent suivant une somme de valeurs dont la défense incombe aux populations. Lorsque le leadership politique échoue, c’est aux populations de prendre en main leurs destinées. Et dans cette perspective, le Burkina Faso a tracé pas mal de sillons qui peuvent inspirer…

KAMMANL

Lefaso.net