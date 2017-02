Roch Kaboré à propos des Etalons : « Vous avez fait ce que vous deviez faire »

Après une parade et un bain de foule bien mérité à leur arrivée du Gabon ce dimanche 5 février 2017, les Etalons ont pris la direction du palais de Kosyam. Là les attendaient d’autres médailles. C’est le Président du Faso, Roch Kaboré himself qui a ouvert la valse des décorations de Paulo Douarté, entraîneur des Etalons et de ses poulains.

Médaillés de bronze (3e) de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Gabon 2017, c’est en grande pompe que les Etalons ont été accueillis pour avoir fait rêver le peuple. Quoi de plus normal pour la nation de les honorer par une cérémonie de décoration. Ainsi, les joueurs et l’encadrement technique, ont été élevés au grade de Commandeur de l’ordre national, Officier de l’ordre national et Chevalier de l’ordre national par le Président du Faso, Roch Kaboré. Suivi du Premier ministre Paul Kaba Thiéba et du Président de l’Assemblée nationale, Salifou Diallo.

En route pour Russie 2018

Ce parcours jugé honorable par le peuple, le capitaine de l’équipe Charles Kaboré, aurait voulu plus. « On aurait bien voulu remporter la coupe et la ramener. Il y a une petite déception et on a fini troisième. Au nom de tout le groupe, on va essayer de se qualifier pour la Coupe du monde », lance le nouveau Commandeur de l’ordre national. Le capitaine poursuit en ces termes : « J’ai pris beaucoup de plaisir à être avec ce groupe car cela fait pratiquement onze ans que je suis dans l’équipe nationale. Cette CAN a été la meilleure pour moi en tant que footballeur ». Cette cérémonie a été une occasion pour lui de remercier le Président du Faso et le peuple burkinabè au nom de ses pairs et de l’encadrement technique pour le soutien moral et financier tout au long de cette compétition.

Aux paroles du capitaine des Etalons footballeurs, le Président du Faso réplique qu’il n’y a pas lieu de déception, mais plutôt de fierté. En témoigne l’accueil réservé par le peuple burkinabè. « Kaboré disait qu’il y a une petite déception. Il n’y a pas de déception du tout, car dans le sport comme dans toute chose, l’homme propose et Dieu dispose. Vous avez fait ce que vous deviez faire », rassure-t-il. Pour le Chef de l’Etat, le peuple durant plusieurs semaines a rêvé parce que c’était clair que cette année la coupe reviendrait au Burkina Faso. Il est convaincu que si cela n’a pas été le cas cette fois, dans deux ans, la coupe sera à Ouagadougou.

Une équipe soudée

« Je voudrais surtout saluer l’engagement, la solidarité, l’esprit d’équipe, le fair-play que nous avons pu constater, nous qui étions à Ouagadougou à travers la télévision. Une équipe qui a allié l’expérience et la jeunesse également », confie-t-il. Une chose selon le Président du Faso qui a été remarquée par tous les pays africains car partout où il est passé, c’était des félicitations vis-à-vis de l’équipe des Etalons. Pour Jonathan Pitroipa et Jonathan Zongo blessés, le Chef de l’Etat a pris l’engagement que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour qu’ils soient soignés dans les meilleures conditions. L’occasion était bonne pour lui d’inviter les joueurs à toujours être des ambassadeurs du Burkina dans leurs clubs respectifs.

Nouveau challenge pour Prejuce le nantais

Ambassadeur du football burkinabè, l’attaquant Prejuce Nacoulma (Commandeur de l’ordre national), l’est. Il le sera davantage du coté du FC Nantes en ligue1 française. Nouveau palmarès à la CAN 2017, nouveau décoré, nouveau club, ce n’est pas pour autant qu’il va se mettre la pression dans ce nouveau challenge. « On est satisfait mais pas totalement parce qu’on aurait voulu jouer la finale. Mais c’est toujours bien d’être parmi les trois premières équipes africaines », indique-t-il. Et cette forte mobilisation pour leur accueil l’encourage à toujours porter haut le drapeau national.

Marcus Kouaman

Lefaso.net

Crédit photos : Sidwaya