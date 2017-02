CAN 2017 : Le Cameroun sur le toit de l’Afrique

Alors que les Etalons recevaient les félicitations du président du Faso, Roch Kaboré pour avoir brillamment défendu les couleurs du Burkina à la CAN 2017, le Cameroun et l’Egypte s’empoignaient en finale de cette compétition continentale au Stade de l’amitié de Libreville.

Au terme des 90 minutes, les Camerounais sont venus à bout des Pharaons et de leur gardien mythique El Hadary, par deux buts à zéro. Sorti deuxième de la Poule A juste après le Burkina, les Lions indomptables ont réussi à s’imposer jusqu’au bout. C’était au cours d’un match fort palpitant.

Rentrés très décidés dans le match, les Egyptiens avaient réussi au cours de la première période à prendre le dessus sur leur vis-à-vis. Ils parviennent même à la 22e minute de Elneny à jeter une vague de frissons sur le public du stade de l’amitié. En effet, servi par Mohamed Salah, Elneny bat de sang-froid le portier camerounais et offre l’avantage à ses coéquipiers.

Le réveil du lion…

Très disciplinés tactiquement, les Pharaons maintiennent leur avantage jusqu’à la pause. Du retour des vestiaires, Les Camerounais montrent un autre visage. Celui de combattants intrépides. A la 59e minute, Nicholas Nkoulou, qui avait remplacé Teikeu sorti sur blessure, remet les pendules. Reprenant d’une puissante tête une balle lancée dans la surface de réparation égyptienne par Moukandjo, il inscrit le but de l’égalisation. Les Camerounais croient encore à leur chance et poussent les Pharaons dans leur dernier retranchement. La clé du match intervient à la 88e minute. Vincent Aboubakar, également remplaçant, réussit une demi-volée qui bat El Hadary. Le Cameroun mène désormais les hostilités. Le public est en liesse. A la tribune officielle, Roger Mila et Samuel Eto ne tiennent plus sur place. Ils jubilent au milieu du petit public très sélect présent dans cette loge.

Voyant le sort qui les attendait, celui des perdants, les Pharaons essaient de mettre le pied sur la balle en vue de rechercher une quelconque égalisation. Mais rien n’y fit. Les Camerounais protègent jalousement leur avantage. Jusqu’au coup de sifflet final, ils ont tenu.

Cette victoire est la résultante d’une envie de gagner manifeste observée dans le jeu. Avec 59% de possession de balles, les Lions indomptables ont effectué 15 tirs dont trois cadrés contre quatre dont deux cadrés pour les Egyptiens.

Par ce triomphe, les Camerounais mettent fin à une disette qui dure depuis quinze ans (dernier sacre en 2002) et se vengent de l’Egypte qui les avait battus en 1984 et en 2008 en finale de la CAN. Un trône donc retrouvé pour le Cameroun.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net