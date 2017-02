Forum national des directions des services informatiques : Les participants recommandent son institutionnalisation

Après deux jours d’échanges, de partage et concertation, les participants sont arrivés à des résolutions et recommandations à même de permettre un meilleur ancrage des directions du secteur informatique dans le paysage institutionnel du Burkina Faso.

La ministre du Développement de l’économie numérique et des postes, Aminata Sana/Congo a procédé le vendredi 3 février 2017 à la clôture de la première édition du forum national des directions des services informatiques (DSI). A l’occasion, le directeur général des technologies de l’information et de la communication, Izaï Toé a traduit sa satisfaction aux journalistes. Selon lui, ils ont gagné le challenge d’avoir pu réunir pratiquement l’ensemble des directions des services informatiques de administration publique. Il s’agit notamment de l’administration centrale, des établissements publics de l’Etat, de sociétés d’Etat et de collectivités territoriales.

A cela s’ajoutent les DSI de la mairie de Bobo Dioulasso et de SOFITEX. Leur participation a été d’une grande importance, à en croire M. Toé. « Ce sont ces gens que nous avons véritablement eu et ça permis de créer ce cadre de concertation qui était très souhaité depuis un certain temps pour nous permettre de coordonner et créer une synergie entre nous, acteurs des systèmes d’information de l’administration publique », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le DGTIC a décelé quelques failles dans le fonctionnement des DSI. Il a d’abord noté les difficultés d’ordre organisationnel. « Et c’est ce que nous sommes actuellement en train d’essayer de mettre en place parce que quand vous avez des hommes qui doivent travailler ensemble, il faut d’abord arriver à les organiser. Ce premier forum a permis de faire un pas sur le niveau organisationnel », a-t-il avancé. Puis de poursuivre : « (…) Les DSI viennent juste d’être instituées en 2016 à travers la prise du décret portant organisation des différents départements ministériels. Donc étant des structures nouvelles, il n’est pas du tout évident de pouvoir tout de suite être créé et être opérationnel.

Donc, nous avons des difficultés d’intégration au sein des départements ministériels où ces DSI sont ». A ce niveau, M. Toé estime que ce forum a permis de leur donner toute leur place, tout le rôle qui est celui des DSI pour qu’elles puissent être au service du métier. Il faut entendre par métier, ceux qui sont au niveau des différentes unités administratives et qui travaillent dans leur spécialité. Dans l’optique d’être plus précis, le DGTIC a pris l’exemple du ministère de l’économie et des finances. « Le métier c’est les financiers, les économistes mais l’information est là au service de ce métier pour lui permettre d’être beaucoup plus efficient et de pouvoir atteindre beaucoup plus facilement les résultats en ayant bien sûr toute la transparence qu’il faut puisque vous savez que les TIC ont cet atout de faciliter les choses lorsqu’elles sont bien intégrées dans les secteurs »,a-t-il soutenu.

Au regard des difficultés ci-dessus citées, les participants sont parvenus à des résolutions et recommandations à l’issue des travaux. L’institutionnalisation du forum national des DSI, la gestion des relations fonctionnelles entre le ministère en charge du développement de l’économie numérique et les différentes DSI, et la formalisation de cette relation à travers la prise d’un décret, figurent au nombre de celles-ci. « Ces actions vont nous permettre de travailler beaucoup plus facilement et permettre au ministère en charge des TIC d’accompagner et appuyer techniquement dans tous les sens, les DSI qui sont mises en place », a déclaré M. Toé.

Entre autres recommandations, l’on peut aussi retenir, toujours selon lui, le fait qu’il faut travailler à ce que les différentes entités administratives du secteur de l’économie numérique puissent avoir une répartition claire des rôles. A cet effet, un document portant matrice de responsabilités de certains acteurs publics a été adopté. Il a conclu en souhaitant que le document de répartition puisse être adopté.

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net