Université Ouaga1 Pr Joseph Ki-Zerbo : Des bourses d’étude pour 15 étudiants

Ils font partie des meilleurs étudiants au cours de l’année 2015-2016. En signe de d’encouragement, ils bénéficieront au cours de l’année 2016-2017 d’une bourse d’étude offerte par la fondation italienne « Amici di Pietro Annigoni ». Ils sont au nombre de 15 dont six filles et neuf garçons issus des différentes unités de formation et de recherche (UFR) de l’Université Ouaga1 Pr Joseph Ki-Zerbo. Cette année, chaque bénéficiaire recevra 45 000 FCFA par mois pendant dix mois, contre 40000F/mois les années antérieures. Toute chose qui devrait leur permettre d’étudier dans de meilleures conditions.

« Cette contribution qui participe sans nul doute à l’amélioration des conditions d’études des étudiants et à la formation des cadres burkinabè, renforce également les liens de coopération et d’amitié entre le Burkina Faso et l’Italie », confié le Pr Rabiou Cissé, président de l’UO1-PrJKZ. Il n’a pas manqué de saluer ce geste de Rossela Segreto ANNIGONI, la présidente de la fondation « Amici di Pietro Annigoni », qui dure depuis 2003. Mais, l’accord de partenariat entre les deux structures a été signé en 2005.

Au nom des bénéficiaires, Natacha Raïssa Ouédraogo a assuré la donatrice qu’ils seront dignes de son soutien et feront montre de la confiance placée en eux pour maintenir leurs excellents résultats académiques.

Qui est Rossela Segreto Annigoni ?

Epouse du célèbre peintre italien Amici di Pietro Annigoni, Rossela Segreto est la présidente de la fondation qui porte le nom de son mari pour perpétuer la mémoire de celui-ci. C’est après le décès de ce dernier qu’elle a voulu donner un sens à sa vie, en créant cette Fondation. Son intérêt pour le Burkina est né de la visite d’un évêque burkinabè en Italie. Puis, elle visite le pays des hommes intègres notamment Dissin dans la région du Sud-Ouest. Et, c’est le début d’une longue et fructueuse collaboration. Ainsi, Mme Annigoni et sa fondation interviennent au Burkina depuis 1991. Ses interventions touchent les domaines de la santé, de l’agriculture et de l’éducation…Les étudiants burkinabè bénéficient de bourses d’études depuis 2003.

Aussi, depuis le quart de siècle qu’elle intervient dans notre pays, elle a adopté (à distance) plus de 1000 enfants burkinabè. Elle a également construit des écoles, des forages, apporté régulièrement du soutien aux détenus de la MACO. Mais, c’est dans le domaine de la santé que ses actions sont le plus visibles. Avec notamment la construction des pédiatries du district sanitaire de Nanoro, et de l’hôpital Saint Camille, sans oublier le centre de recherche moléculaire Pietro Annigoni.

Mme Annigoni est consul honoraire du Burkina à florence en Italie. Pour son amour pour le Burkina, mais aussi et surtout pour son soutien au pays depuis 25 ans, elle a été faite chevalier de l’ordre national au cours de la cérémonie de remise de bourses. En 25 ans, ses appuis sont estimés à 1,7 milliards de francs CFA. Et le partenariat n’est pas prêt de s’arrêter.

Moussa Diallo

Lefaso.net