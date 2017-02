Assemblée nationale : Déclaration du groupe parlementaire MPP sur la gestion de l’Assemblée nationale

|

Lors de sa conférence de presse le jeudi 2 février 2017, le groupe parlementaire UPC s’est prononcé sur la gestion de l’Assemblée nationale par des allégations mensongères et calomnieuses contre la majorité parlementaire et le président de l’Assemblée nationale.

Le Groupe parlementaire MPP, non surpris par cette duplicité déjà servie en d’autres circonstances, se sent interpellé et tient à rétablir la vérité et la réalité des faits. Il faut d’ailleurs le rappeler, le Règlement de l’Assemblée nationale voté (...)

