Le gouvernement invite le peuple burkinabè à réserver un accueil chaleureux aux Etalons

Les Etalons du Burkina Faso ont perdu leur match en demi-finale de la coupe d’Afrique des Nations (CAN), face à l’Egypte le 1er février 2017 à Libreville au Gabon, à l’issue des tirs au but. Les Etalons n’ont pas démérités. Les burkinabè derrière leur onze national ont apprécié leur combativité, leur courage tout au long de cette compétition.

« Nous sommes fiers du parcours des Etalons. Ils ont honoré la Nation toute entière. Nous prenons l’engagement de continuer à les soutenir », a déclaré le Président du Faso dans un tweet.

Le gouvernement félicite ces « dignes fils du Burkina » et leur staff technique, qui défendent, avec honneur et dignité, les couleurs nationales. Il invite le peuple burkinabé à rester en communion avec eux et à les soutenir dans leur match pour la 3ème place de cette CAN.

Et comme le dit le SEM Roch Marc Christian KABORE : « dans une union sacrée avec tout le peuple du Burkina, Il nous reste à les soutenir pour ce match pour la 3ème place et à leur réserver un accueil pour leur retour au Faso ».

Le gouvernement invite la population à sortir massivement pour réserver un accueil chaleureux aux Etalons, quelque soit le résultat de leur dernier match.

Le Service d’information du gouvernement