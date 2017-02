Ministère de la jeunesse : Une offensive contre le chômage des jeunes

Le ministre de la jeunesse de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle, Jean-Claude Bouda était face à la presse ce vendredi, 3 février 2017 à Ouagadougou pour présenter le Programme d’insertion socio-professionnelle des jeunes (PISJ), et son état d’avancement. Le PISJ est une mise en œuvre d’actions d’amélioration de l’employabilité des jeunes mais aussi, un développement de mécanismes d’appui à la création d’entreprises viables dans les secteurs porteurs de croissance et d’emplois.

La Population burkinabè est extrêmement jeune, et selon l’Enquête Intégrale sur les Conditions de vie des Ménages, (EICVM 2009/2010), 82% des chômeurs sont des jeunes dont 43% ont moins de 25 ans. Ce chômage sévit plus en milieu urbain qu’en milieu rural. Face à ce constat, le Président du Faso a pris des engagements de réduire le chômage des jeunes. Dans cette dynamique, le ministère de la jeunesse de l’insertion et de la formation professionnelle a mis en place le Programme d’insertion socio-professionnelle des jeunes (PISJ).

D’un coût global de 4 872 379 000 francs CFA, la première phase d’exécution du PISJ vise la création de 13 350 emplois directs dont 2400 emplois permanents et 10 950 emplois temporaires. S’exécutant dans toutes les treize régions du Burkina, il cible les jeunes non scolarisés, les jeunes diplômés ou qualifiés, et les jeunes ruraux.

Le PISJ s’articule autour de trois composantes. La première compose concerne les Travaux à Haute intensité de main-d’Œuvre (THIMO), qui consiste à recruter des jeunes des deux sexes, déscolarisés ou pas scolarisés, dont l’âge est compris entre 18 et 45 ans, pour des emplois de six mois, et aussi les former aux métiers pour leur insertion professionnelle post-THIMO. Ces jeunes percevront une allocation mensuelle de 37 000 francs CFA pendant les six mois.

Dans la deuxième composante du PISJ, il s’agit d’améliorer l’employabilité des jeunes, notamment en plaçant des jeunes diplômés ou qualifiés en stage de pré-emploi, et former des conducteurs polyvalents d’engins lourds destinés aux mines et aux travaux du BTP (Bâtiment été travaux publics). Dans cette deuxième composante, sont concernés les jeunes diplômés des universités, des instituts et écoles supérieures, les jeunes qualifiés des centres de formation professionnelle et les jeunes déscolarisés titulaires du permis de conduire.

Ceux qui seront placés en stage de pré-emploi bénéficieront d’une allocation mensuelle allant de 40 000 à 60 000 francs CFA selon le niveau d’études et ce, sur une période de 12 mois. Une bourse de 23 000 francs CFA par mois sera accordée aux jeunes recrutés pour la formation des engins lourds.

Enfin, la troisième composante de ce programme vise le financement des projets des jeunes à travers trois grandes actions que sont le financement des projets innovants et structurants des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, le financement des projets pour l’insertion professionnelle des jeunes bénéficiaires des THIMO et l’appui à l’installation des jeunes formés aux métiers agricoles. Sont concernés, les jeunes diplômés des universités, des instituts et écoles supérieures, les jeunes qualifiés des centres de formation professionnelle agricole, les jeunes enrôlés pour les THIMO.

À l’heure actuelle, le PISJ, lancé le 26 novembre 2016, a réalisé ou est en train de réaliser l’organisation de rencontres d’informations avec les maires des communes urbaines sur la mise en œuvre des THIMO, l’organisation de rencontres d’informations et de concertations avec les organisations faitières du secteur privé pour le placement des jeunes diplômés ou qualifiés en stage de pré-emploi, le recrutement dans toutes les communes urbaines du Burkina pour les THIMO et le recrutement des jeunes dans les 45 provinces pour la formation à la conduite des engins lourds.

En ce qui concerne le financement des projets, des jeunes à travers trois grandes actions que sont le financement des projets innovants et structurants des jeunes, le montage des projets sera fait selon un canevas standardisé disponible dans les directions régionales et provinciales de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle et sur le site onef.gov.bf à partir du 10 février. Également, les projets seront sélectionnés après une étude des dossiers.

La réception des dossiers pour le placement des jeunes diplômés ou qualifiés en stage de pré-emploi se tiendra courant février. Et pour les jeunes formés aux métiers agricoles, il sera procédé à leur recrutement dans toutes les communes rurales courant mars 2017.

Le ministre Jean Claude Bouda a laissé également entendre que pour le recrutement des jeunes pour les THIMO, dix jeunes seront recrutés dans chaque secteur de Ouagadougou, et de Bobo-Dioulasso, et dans les autres provinces 50 jeunes par province. Il affirme aussi que la transparence sera de mise tout au long de ce programme et il sera inclusif en ce sens qu’il mettra à contribution les acteurs concernés.

Quant au financement des projets des jeunes, le ministre laisse entendre que les 100 meilleurs projets seront financés par le Fonds d’appui à la promotion d’emploi pour résoudre un tant soit peu le problème de fonds de garantie demandé aux jeunes. Aussi, un mécanisme de Fonds de garantie sera mis en place avec les banques de la place pour les 400 autres projets, afin permettre de résoudre le problème de la demande du fonds de garantie.

Il précise qu’un mécanisme de suivi et d’évaluation rigoureux sera mis en place pour les projets financés.

Youmali KOANARI (Stagiaire)

Lefaso.net