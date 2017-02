Millenium challenge corporation : Des échanges en vue de l’opérationnalisation du compact 2

Conduite par l’ambassadeur Andrew Young, la délégation du MCC est venue échanger avec le gouvernement burkinabè sur l’opérationnalisation du second compact auquel le Burkina a été jugé éligible par les Etats-Unis d’Amérique. « Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier le gouvernement américain et les responsables du MCC pour la confiance placée au Burkina et à l’égard de la politique du gouvernement », a noté Paul Kaba Thiéba, précisant que ce second compact est la matérialisation de la crédibilité retrouvée du Burkina sur la scène internationale.

Selon le premier ministre, cette séance de travail a permis de prendre contact avec l’équipe chargée de l’opérationnalisation du MCC et aussi, de faire connaissance du processus de mise en œuvre du second compact. Ainsi, Paul Kaba Thiéba a souligné que le processus de mise en œuvre du projet sera axé sur trois principales phases. Il s’agit d’une phase préparatoire (deux à trois ans), une phase d’exécution (cinq ans), et une phase d’évaluation. « Nous avons échangé sur ce qu’il faut faire au cours de ces trois principales phases, notamment par la partie gouvernementale et par le MCC, de manière à ce que la mise en œuvre de ce compact soit une réussite pour les gouvernements américain et Burkinabè » a-t-il renchéri.

Et Paul kaba Thiéba d’ajouter que la réunion de ce jour aura permis aux deux parties de s’accorder sur les mesures qui doivent être prises pour accélérer le processus de mise en œuvre du projet. « La rapidité dépendra donc de notre capacité à implémenter les prérequis qui doivent être mis en œuvre avant les déblocages des premiers fonds » a-t-il signifié. Le premier ministre a en outre souligné que des dispositions institutionnelles doivent être prises en vue de faciliter l’opérationnalisation du présent compact. Il est question notamment de la mise en place d’une unité de coordination, des réformes de nature économique et juridique qui doivent être implémentées.

S’agissant du contenu des mesures, le chef du gouvernement a confié : « On ne l’a pas encore évoqué. Nous allons les évoquer en concertation dans un cadre de partenariat avec la partie américaine, lorsque les équipes techniques du MCC viendront à Ouagadougou pour discuter sur l’opérationnalisation du MCC ».

Renforcer les effets du PNDES

A en croire le chef du gouvernement, l’exécution du compact 2 va permettre de lutter non seulement contre la pauvreté mais surtout, de renforcer les effets du Plan national de développement économique et social (PNDES). « Nous sommes convaincus que ces deux approches sont cohérentes, convergentes et c’est également la conviction de nos amis américains qui partagent nos points de vue sur le PNDES et sur les priorités que nous avons dégagées pour lutter contre la pauvreté au Burkina », a-t-il dit.

Kim Kyeh, la vice-présidente chargée des opérations du MCC a exprimé son optimisme pour l’exécution du compact 2. « Le gouvernement est engagé pour faire ce qu’il faut pour travailler aussi vite que possible » a-t-elle indiqué.

Après cette première rencontre avec le chef du gouvernement, Kim Kyeh a noté qu’une rencontre est prévue avec le chef de l’Etat et autres bailleurs de fonds pour mieux comprendre l’environnement du Burkina.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net