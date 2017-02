Groupe parlementaire UPC : Qui est Daouda Simboro, le nouveau président ?

Daouda Simboro a adhéré à l’Union pour le Progrès et le Changement en 2011, soit un an après sa création. Il a été élu conseiller municipal de la commune de Nouna en 2012, avant d’être élu député en 2015 au titre de la province de la Kossi dans la région de la Boucle du Mouhoun. A l’Assemblée nationale, il est membre de la Commission finances et budget (COMFIB). Il succède à Alitou Ido à la présidence du groupe parlementaire de son parti. C’est donc lui qui devra rendre la voix de l’UPC plus audible au parlement, après une année d’observation.

Né le 28 Août 1968 à Nouna dans la province de la KOSSI, Daouda Simboro est titulaire d’un DESS en finances et banque du Centre Ouest africain de formation et d’études bancaires (COFEB/ BCEAO) de Dakar, obtenu en 1998. Ce, après un diplôme de l’Ecole nationale des régies financières (ENAREF) obtenu en 1994. Il est aussi titulaire d’une maîtrise en Economie, option Planification du développement et d’un DEUG II en Sociologie. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Moussa Diallo

Ledeputemetre.net