Tenue du deuxième congrès ordinaire de l’UNIR/ PS : Le parti de l’œuf remercie les différents acteurs

L’Union pour la renaissance/parti sankariste (UNIR/PS) tient à exprimer ses très vifs remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la tenue et à la réussite de son deuxième congrès ordinaire, tenu les 27, 28 et 29 janvier derniers dans le palais de la jeunesse et de la culture Jean Pierre Guingané.

Ses remerciements vont particulièrement à l’endroit de ses militants, sympathisants pour la forte mobilisation et le succès du congrès.

L’UNIR/PS adresse également ses plus sincères remerciements à la presse pour avoir été des siens lors de son dernier congrès ordinaire.

Aussi, le parti exprime sa reconnaissance à ses partenaires et alliés à savoir, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), les partis de la majorité présidentielle, les partis politiques progressistes amis au niveau national et international.

L’UNIR/PS remercie en outre les représentants des missions diplomatiques et consulats pour leurs soutiens multiformes.

Par ailleurs, l’UNIR/PS voudrait témoigner toute sa gratitude aux panelistes dont les contributions, critiques, commentaires et suggestions aux débats sur le thème du congrès (Le sankarisme à l’épreuve de sa participation à la gestion du pouvoir d’Etat) ont permis d’aboutir à des conclusions et recommandations qui renforcent le parti.

Enfin, au nouveau Bureau politique (BPN) et Secrétariat exécutif national (SEN), Me Bénéwendé Stanislas Sankara leur adresse toutes les félicitations du parti et les exhorte à se mettre immédiatement au travail pour le bonheur du peuple.

Le Président de l’UNIR/PS

Me Bénéwendé S. Sankara