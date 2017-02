Burkina-Egypte : « Découragé mais pas déçu »

La demi-finale de la CAN 2017 aura fait rêver plus d’un Burkinabè. Du regain de patriotisme à une euphorie nationale, le onze national a sans doute fait la fierté du Burkina au Gabon et dans tout le monde entier.

Ville taciturne, ruelles timides, population confinée à domicile, en un mot Burkina timoré, mais pas éteint. C’est l’ambiance de ce soir en cette demi-finale de la CAN 2017, après le match Burkina-Egypte, qui s’est soldé par une défaite du onze national. Non ! Un penchement de nos étalons, mieux un murissement des étalons, dont la chevauchée à cette CAN a convaincu plus d’un, du patriotisme, du talent, et de la combativité de nos joueurs. Certes nous sommes perdants de cette demi-finale, mais nous avons été loin d’être vaincus.

La population Ouagalaise, entre fierté, déception, et consternation, s’en remet à la décision de la providence pour se consoler. Jean Paul Zabsonré, pense que le Burkina a fait une bonne prestation pendant 120 minutes de jeu face à une équipe égyptienne très défensive. Pour lui, ils n’ont pas démérité. Vu l’évolution du jeu et la domination sur le terrain, il pense que les étalons ont fait moins d’erreurs. Il soutient que l’entraineur Paulo Duarté a fait un bon placement tactique.

Pour le choix des joueurs pour les tirs au but, vu les déclarations d’Alain Traoré après le match sur Canal +, il pense qu’on ne peut rien reprocher à l’entraineur. Il ajoute que l’échec du gardien Hervé Koffi ne doit pas être retenu, car cela fait partie du jeu. Enfin il termine en disant que nous avons une très bonne équipe mais qui est vieillissante. Cependant pour lui, la relève incarnée par Blaty Toure, Hervé Koffi, Steve Yago, Bertrand Traore qui sont des forces qu’il faut savoir garder.

Il termine en laissant entendre que le match de la troisième place ne sera pas aussi décisif comme cette demi-finale, donc les prestations ne seront pas pareilles.

Martinien Badolo quant à lui pense que nous sommes découragés mais pas déçus car les étalons ont livré de très bons matchs qui se sont améliorés au fur et à mesure de leur évolution au cours de cette CAN qui a fait rêver tout le peuple burkinabè. Il pense que les dieux du football n’étaient pas simplement avec eux lors de cette demi-finale.

Il ajoute que les étalons ont bien joué, mais ils n’ont pas été assez efficaces face au poteau adverse. Il pense que ceux qui ont accepté de prendre leurs responsabilités en acceptant de tirer les penalties, notamment Hervé Koffi sont courageux. Il termine en affirmant avoir changé sa photo de profil de son compte WhatsApp en celle de Hervé Koffi, pour marquer sa fierté en ce joueur qui a bien défendu les couleurs du Burkina lors de cette CAN.

Pour Sawadogo Sayouba, ce match des étalons a démontré un foot professionnel de nos joueurs malgré leur défaite.Il ajoute que leur parcours a été très honorable. Il pense également que Herve Koffi Kouakou a eu un parcours honorable lors de cette CAN. Même s’il a raté son penalty, il a sauvé le Burkina plus d’une fois.

D’un sentiment général, les Burkinabè sont fiers du parcours des étalons malgré leur défaite en demi-finale, au regard de leur combativité, leur professionnalisme, et surtout leur patriotisme. Un fait notable est que cette défaite aura freiné l’euphorie des Burkinabè, ce qui contribuera à réduire les accidents de la circulation.

Youmali Koanari (Stagiaire)

Lefaso.net