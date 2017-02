Décès de DIAO RAYMOND : Remerciements et faire part

LA GRANDE FAMILLE DIAO, GUIAO, GUIEBO A KOUPELA, TENKODOGO, SAPAGA, FADA, OUAGADOUGOU, BOBO-DIOULASSO, ABIDJAN, MONTREAL, NEW YORK ET FEZ

LES FAMILLES SIDIBE, KIWALO, BOLARE, DIALLO, SONDE ET KIMA, A DEDOUGOU, KOUPELA, OUAGADOUGOU, BOBO-DIOULASSO, FADA, ACCRA, LOME, EN FRANCE ET AU CANADA

LES FAMILLES ALLIEES ET LES FAMILLES AMIES

LA VEUVE ALIMA DIAO, LES ENFANTS MADI ETIENNE, BINTA MARIE ANGELIQUE, ADISSA ANNE, NAFISATOU ALIDA ALTI , AWA AMELIE ET LES PETITS-ENFANTS,

TRÈS TOUCHES PAR LES MARQUES DE COMPASSION, DE SYMPATHIE ET DE SOLIDARITE QUI LEUR ONT ÉTÉ TÉMOIGNÉES LORS DU RAPPEL A DIEU LE 12 JANVIER 2017 PAR SUITE DE MALADIE, DE LA LEVÉE DU CORPS A L’HOPITAL YAGADO OUEDRAOGO ET DE L’INHUMATION LE 14 JANVIER 2017 A KOUPELA, DE LEUR FILS, FRERE, COUSIN, EPOUX, PERE, ONCLE ET GRAND-PERE, DIAO RAYMOND, AGENT D’AGRICULTURE A LA RETRAITE.

RENOUVELLENT LEURS SINCERES REMERCIEMENTS ET LEUR PROFONDE GRATITUDE A TOUS CEUX QUI, DE PRES OU DE LOIN LEUR ONT APPORTÉ DES SOUTIENS TANT MORAL, MATERIEL QUE FINANCIER EN CETTE DOULOUREUSE CIRCONSTANCE.

LEURS REMERCIEMENTS VONT EN PARTICULIER :

AUX POPULATIONS ET AUX JEUNES DES 5 SECTEURS DE KOUPELA ET AUX VOISINS,

A LA CCB ET À LA CHORALE SAINT MICHEL,

AUX AUTORITES POLITIQUES ET ADMINISITRATIVES NATIONALES, REGIONALES, PROVINCIALES ET COMMUNALES,

AUX AUTORITES RELIGIEUSES ET COUTUMIERES,

AUX ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES,

AUX RESSORTISSANTS DU KOURITTENGA A OUAGADOUGOU ET A BOBO-DIOULASSO,

AUX NOMBREUSES DELEGATIONS DE PARENTS, BEAUX-PARENTS, COLLEGUES, AMIS ET CONNAISSANCES DU DEFUNT ET DE LA FAMILLE VENUES DES QUATRE COINS DU BURKINA.

ILS SE GARDENT DE CITER DES NOMS DE PEUR D’EN OUBLIER.

QUE DIEU VOUS BENISSE ET VOUS RENDE AU CENTUPLE VOS BIENFAITS.

ILS VOUS INFORMENT QU’UNE GRANDE MESSE DE REQUIEM TENANT LIEU DE FUNERAILLES, SERA CELEBREE EN SA MEMOIRE ET POUR LE REPOS DE SON AME, LE DIMANCE 12 FEVRIER 2017 A 9 HEURES, A LA CATHEDRALE NOTRE DAME DES GRACES DE KOUPELA.

UNION DE PRIERES

“QUE BRILLE SEIGNEUR, SUR LUI LA LUMIERE DE TA FACE”. TU RESTERAS TOUJOURS DANS NOS COEURS”.