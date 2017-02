Ambassade du Burkina Faso en Autriche : L’Ambassadeur KERE présente ses Lettres de créance au Président Alexander Van der BELLEN

A l’issue de la présentation des lettres par lesquelles Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE l’accrédite auprès de la République d’Autriche, Son Excellence Monsieur Dieudonné KERE a été reçu en audience par Son Excellence Monsieur Alexander Van der BELLEN.

Le nouvel Ambassadeur a transmis les chaleureuses salutations et félicitations de Son Excellence Monsieur le Président du Faso à son Homologue de la République d’Autriche, qui a prêté serment le 26 janvier dernier.

Son Excellence Monsieur Dieudonné KERE a brièvement présenté la situation socioéconomique du Burkina Faso en insistant sur ses potentialités, notamment dans le domaine culturel, puis a sollicité l’appui du partenaire autrichien pour contribuer à créer les conditions de sécurité propices au développement du pays.

En retour, Son Excellence Monsieur Alexander Van der BELLEN a apprécié positivement la coopération déjà exemplaire entre les deux pays. Il a marqué toute sa disponibilité à œuvrer au renforcement de celle-ci.

Le Burkina Faso entretient des relations diplomatiques avec la République d’Autriche depuis les années 1960. Ces relations se sont consolidées avec l’ouverture officielle de la représentation diplomatique en 1998. Son Excellence Monsieur Dieudonné KERE est le sixième Ambassadeur du Burkina Faso accrédité auprès de la République d’Autriche.

Diplomate de formation, il a débuté sa carrière en 1982 au Ministère des Affaires étrangères. Il fut Ambassadeur, Représentant adjoint auprès de l’Union européenne, Chef adjoint de la Mission auprès de la Communauté européenne de l’Energie atomique et Chargé d’affaires a.i. du Burkina Faso à Bruxelles. En outre, il a occupé, entre autres, le poste de Directeur de la Coopération internationale à l’Assemblée nationale du Burkina Faso, Secrétaire administratif du Groupe national interparlementaire du Burkina Faso auprès de l’Union interparlementaire et de la Section burkinabè de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

Son Excellence Monsieur Dieudonné KERE est diplômé de l’Institut européen des Affaires publiques et de Lobbying. Il est titulaire d’un Master 2 en Droit, Economie et Gestion, option Economie internationale et Globalisation, ainsi qu’en Sciences politiques et en Administration publique.

La République d’Autriche est un pays d’Europe centrale, membre de l’Union européenne depuis 1995. Pays montagneux, il est entouré, par l’Allemagne et la République tchèque au nord, la Slovaquie et la Hongrie à l’est, la Slovénie et l’Italie au sud, et par la Suisse et le Liechtenstein à l’ouest. La langue officielle est l’allemand. La capitale et plus grande ville est Vienne.

Outre la République d’Autriche, l’ambassade couvre la Slovaquie, la Hongrie, la République tchèque, la Croatie, la Slovénie et la Serbie.

Simon YAMEOGO

Ambassade du Burkina Faso à Vienne