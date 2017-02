Coté Can : où étaient nos cadres ?

Parcours mémorable et honorable pour nos étalons qui ont vaillamment défendu les couleurs nationales. Mais cela n’empêche pas la critique sur le déroulé de cette rencontre où les égyptiens ont réussi le « hold up » parfait.

Les poulains de Paolo Duarte sont tombés dans le piège tendu par les pharaons qui leur ont laissé la balle. Au lieu d’emballer le match, les burkinabè se sont adonnés à des gestes techniques inutiles, dans des zones du terrain inutiles. C’est beau de faire des coups de sombrero, de dribler l’adversaire mais le plus important c’est de jouer efficace. Les Etalons ont peut-être oublié Cela. Les égyptiens leur ont donné la première leçon en scorant sur leur première réelle incursion. Manque de vitesse, de spontanéité, on a jamais su emballer ce match, on a joué comme les égyptiens voulaient si bien que l’on est allé où l’Egypte voulait : les tirs au but.

Le bricolage des tirs au but

Les étalons ont fait trop d’erreurs sur cette série pour espérer remporter ce match. Où étaient nos cadres, où étaient les joueurs frais ? Charles Kaboré, le capitaine aurait dû montrer l’exemple. Bakary Koné et Issoufou Dayo, des joueurs frais qui ont passé une soirée tranquille, ceux-là ont fui les tirs au but comme on fuit la mort. Alors, normal que l’inexpérience de Koffi et Bertrand les fassent griller.

Un gardien de but qui exécute un tir au but en quatrième position, qu’il marque ou qu’il rate, l’issue est la même car il sera déconcentré. Duarté, disciple de Morinho aurait dû le deviner. C’était un match de haut niveau et chaque faille des étalons a été exploitée à la perfection par les égyptiens.

Certes les étalons n’accèdent pas à la finale de cette CAN, mais avec le potentiel et la jeunesse de cette équipe, le meilleur est a venir.

Habib CISSE