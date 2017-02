Produits alimentaires : Le premier ministre invite l’administration publique à acheter local prioritairement

Dans l’arrêté ci- après portant achat des produits alimentaires locaux par les structures étatiques dans le cadre de leur approvisionnement, le Premier ministre entend, « à titre conservatoire et temporaire », donner un coup de pouce aux producteurs locaux. Ainsi, le riz, le niébé, la pomme de terre, l’oignon, la tomate, le sucre, les huiles alimentaires, le haricot vert, le lait et la viande produits localement devront être privilégiés par toute commande publique. Lisez.

LE PREMIER MINISTRE

Vu la constitution

Vu le Décret n°2016-001/PRES du 06 janvier 2016 portant nomination du Premier ministre au Burkina Faso ;

Vu le décret n°2016-003/PRES /PM du 12 janvier 2016 portant composition du Gouvernent du Burkina Faso ;

Vu le décret n°2016-006/PRES/PM/PM du 08 février 2016 portant Attribution des membres du Gouvernement ;

Sur proposition du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ;

ARRETE

Article 1 : Dans le cadre de leur approvisionnement, les structures publiques visées à l’article 4 ci-dessous du présent arrêté sont tenues d’acheter prioritairement les produits locaux à titre conservatoire et temporaire.

Article 2 : La liste des produits locaux visés à l’article 01 est la suivante :

1. Riz 2. Niébé ; 3. Pomme de terre ; 4. Oignon ; 5. Tomate ; 6. Sucre ; 7. Huiles alimentaires ; 8. Haricot vert ; 9. Lait ; 10. Viande.

Article 3 : En fonction de l’évolution de la conjoncture économique, la liste des produits locaux visés à l’article 2 peut être modifiée par décision du Premier Ministre, sur proposition du Ministre en charge du Commerce.

Article 4 : La liste non exhaustive des structures publiques visées à l’article 1 ci-dessus est la suivante :

1. Les cantines scolaires et universitaires ; 2. Les centres de formation professionnelle ; 3. Les casernes militaires ; 4. Les centres hospitaliers ; 5. Les maisons d’arrêt et de correction.

Article 5 : les parties contractantes (Etat, collectivités territoriales, toutes autres structures et fournisseurs) devront obligatoirement veillez au respect de leurs engagements.

Article 6 : En cas de surproduction alimentaire, les exportateurs de produits céréaliers et de légumineuses sont tenus de soutenir l’écoulement des produits locaux.

Article 7 : le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur pour compter de sa date de signature.

Article 8 : Tout Ministre en charge des structures visées à l’article 04, le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat et le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Ouagadougou, le 31 janvier 2017

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Paul Kaba THIEBA Grand Officier de l’Ordre national