"Les 24 heures du Rakiré (parenté à plaisanterie) Sanan et Mossé"

Dans le cadre de ses activités, l’association Sitoi-Lawa et ses associations soeurs sanan et mossé organisent "Les 24 heures du rakiré Sanan et Mossé, le 11 février 2017, sur la terrasse du palais de sa Majesté le Mogho Naba Baongo, à Ouagadougou.

L’objectif de cette manifestation est de sauvegarder nos valeurs culturelles et de renforcer la cohésion sociale entre les communautés par le jeu des alliances, gage de stabilité et de développement de notre pays.

Début des manifestations : 7H30

"Journée du Rakiré 2016"

