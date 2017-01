Enquête sur l’assassinat de Thomas Sankara : Les autorités françaises interpellées

• mardi 31 janvier 2017 à 23h35min

Dans le cadre du dossier Thomas Sankara, président du Burkina Faso assassiné le 15 octobre 1987, le juge François Yaméogo a lancé une commission rogatoire et demandé la levée du secret défense aux autorités françaises. Et cela après les presque 30 ans que le dossier n’avait pas connu d’évolution significative. Dans la lettre ci- après adressée aux députés et sénateurs français, le Réseau International « Justice pour Thomas Sankara, justice pour l’Afrique » qui a fait de la recherche de la vérité dans ce dossier son cheval de bataille, appelle les autorités du pays de de Gaulle à une franche collaboration. Cela pour éviter d’envoyer un mauvais signal en direction des pays africains et de leur jeunesse, disent les premiers responsables du Réseau. Lisez plutôt.