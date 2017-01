Le procès Ministère de la Santé contre la MABUCIG a été renvoyé au 28 février 2017

En 2006, le Burkina Faso a adopté une loi antitabac et des décrets d’application de cette loi, parmi lesquels il y a celui portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac. C’est ainsi qu’il a été donné à l’industrie du tabac jusqu’au 17 avril 2016 pour mettre des images graphiques d’alerte sur les paquets et les cartouches de cigarettes afin de se conformer à la règlementation. Ce décret n’a pas été respecté par la MABUCIG, c’est pourquoi le ministère de la santé à décidé de la poursuivre devant le tribunal pour non-respect de la réglementation relative au conditionnement et à l’étiquetage des produits du tabac.

Appelé à la barre il y a de cela un mois, ce dossier avait déjà été reporté à ce 31 janvier 2017 à la demande de la MABUCIG.

À la reprise de l’audience et à la grande surprise des juges et des représentants du ministère de la santé, l’industrie du tabac ne s’est pas présentée physiquement. C’est à travers une demande qu’elle a souhaité une fois de plus le report du procès à une date ultérieure, pour règlement à l’amiable. Une doléance qui, avec l’accord des représentants du ministère de la santé, a été acceptée. C’est ainsi que la date du 28 février 2017 a été retenue pour la prochaine audience.

L’association Afrique contre le tabac (ACONTA) qui était présente à l’ouverture du procès a dit être venue apporter son soutien au Ministère de la santé dans cette lutte contre le tabac. Elle a souhaité que l’industrie du tabac se conforme aux textes pour le bien-être des Burkinabè qui souffrent aujourd’hui de beaucoup de maladies liées au tabagisme. Selon le coordinateur de l’association Afrique contre le tabac, Salif Nikiéma, le Burkina Faso est un Etat de droit, « nous avons confiance en notre justice et nous pensons que le droit sera dit dans les prochains jours », a-t-il insisté.

Romuald Dofini

Lefaso.net