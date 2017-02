Entreprenariat féminin au BF : Le Fonds commun genre finance quatre projet à hauteur de plus de 92 millions

LEFASO.NET | Par Yvette Zongo (Stagiaire) • mercredi 1er février 2017 à 14h52min

Les membres du Fonds commun Genre (FCG) ont lancé la 1e édition du financement des Start up 2016 ce mardi 31 janvier 2017 à Ouagadougou. C’est un fonds qui a pour but de soutenir l’entreprenariat féminin. A l’issue de cette cérémonie, les bénéficiaires dudit financement ont reçu leurs chèques. Des chèques qui permettront à ces femmes d’asseoir de véritables entreprises, viables et créatrices d’emplois.