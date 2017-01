An un de la 7e législature : Le député Marc Zoungrana rend compte aux populations de l’Oubritenga

« 4+1 » DU 31/01/2017

ARR : 3-14-10-1-13 NP : 05

ORD : NEANT

DES : 2 921 500

QUARTE V : 131 000

BONUS : 32 500

C G : 17 000

C P A : 3 500

C P B : 2 000

C P C : 24 000