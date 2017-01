Protection des données personnelles : La CIL sensibilise plus de 400 élèves des lycées et collèges

Pour célébrer la journée internationale de la protection des données à caractère personnel, la commission de l’informatique et des libertés (CIL) a organisé ce 28 janvier 2017 à Ouagadougou, une campagne d’éducation au numérique au profit des élèves des lycées et collèges de six établissements de la ville de Ouagadougou.

Selon la présidente de la CIL, Marguerite Ouédraogo/Bonané, protéger ses données personnelles, c’est protéger ses informations personnelles c’est-à-dire ses photos, ses identifiants, son mot de passe ou toutes informations qui permettent d’identifier directement ou non des personnes.

Elle a également fait savoir que c’est dans l’optique de concilier l’utilisation des formidables potentialités de l’internet tout en évitant ses inconvénients notamment à l’endroit de la frange jeune et de la population burkinabè que la CIL a initié cette campagne depuis le 28 janvier 2014. S’adressant aux élèves, elle leur a dit qu’il incombe à une institution comme la CIL, garante de la protection des données personnelles et de la vie privée, d’éveiller la conscience des plus jeunes sur les menaces que font peser l’internet, les téléphones portables, les réseaux sociaux sur la vie privée et les libertés des citoyens qu’ils sont.

Et de leur rappeler qu’ils sont l’avenir du Burkina Faso et qu’il importe qu’ils cultivent les bons réflexes afin de se prémunir des pièges des technologies de l’informatique et de la communication (TIC), préserver leur vie privée pour ne pas être condamnés à vivre toute leur vie avec des remords. « Je vous exhorte à cultiver davantage de curiosité pour l’outil technologique car c’est un canal précieux pour leur réussite à l’école et dans la vie en général, sans pour autant se laisser piéger », a-t-elle soutenu.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net