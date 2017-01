Périmètre irrigué de Benkadi dans le Sourou : Le grand gâchis !

Le dimanche 22 janvier 2017, nous avons visité le périmètre irrigué de Benkadi situé dans la province du Sourou, profitant d’une cérémonie dans la région. Ce site a été aménagé sous le régime de feu le capitaine Thomas Sankara pour promouvoir la culture du blé. Mais aujourd’hui le constat est amer. Il est à l’abandon depuis plus d’une décennie.

Le spectacle est tout simplement désolant : rampes d’arrosage embourbées, délaissées voire pillées, machines dépiécées. Même la station mère de pompage n’a pas échappé au massacre. A notre passage ce 22 janvier 2017, les cinq rampes d’arrosage sont dans un état indescriptible.

Ce périmètre qui est une vaste étendue ne répond plus aux normes de l’idée initiale du projet. Le site est désormais exploité artisanalement et de façon anarchique. Des motopompes installées par ci, par là en remplacement des rampes d’arrosage, permettent d’offrir permanemment t l’eau à ceux qui sont restés sur le site, avec leurs propres priorités.

Plus aucune structure administrative ne veille au bon fonctionnement des lieux. Pourquoi un tel abandon ? La production du blé n’est-elle pas bénéfique pour le pays ? Qui est responsable de ce grand gâchis ? Y aura-t-il un retour à la normale un jour ?

Au lieu de laisser ces machines se détériorer pourquoi ne pas chercher des voies et moyens pour pérenniser le projet dont l’importance n’est plus à démontrer pour un pays qui importe chaque année de grandes quantités de blé ? Ou même, à défaut de produire du blé, pourquoi ne pas utiliser ce matériel chèrement acquis sur d’autres sites d’exploitation ?

Ceux qui occupent les lieux aujourd’hui ne se posent plus ces questions. En effet, les exploitants actuels sont plutôt spécialisés en maraîchéculture. Réagissant à nos interpellations, certains ne souhaitent même plus un quelconque retour des services étatiques sur ces lieux. Préoccupés qu’ils sont par leurs gains personnels.

L’abandon de la citée qui abritait les étudiants stagiaires en ingénierie agricole est un autre indice que le retour des services étatiques en ces lieux est fort peu probable. A la grande déception de certaines associations de producteurs qui réclament un retour à la normale, par une réhabilitation totale du site et de ses infrastructures. Elles pointent d’ailleurs du doigt le régime actuel qui aurait fait des promesses électorales lors de la campagne présidentielle. Mais depuis lors, plus rien !

Pourquoi un tel gâchis dans un pays à la recherche de l’autosuffisance alimentaire ?

Nous y reviendrons.

David Demaison NEBIE

Correspondant dans la Boucle du Mouhoun