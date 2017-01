Madame Minata SAMATE/CESSOUMA élue Commissaire aux Affaires politiques de l’Union Africaine

Par Présidence du Faso • lundi 30 janvier 2017 à 22h27min

La 28e Session ordinaire de l’Union africaine s’est penchée le lundi 30 janvier 2017, sur le renouvellement de ses instances dirigeantes. Après l’élection du tchadien Moussa Faki MAHAMAT à la présidence de la Commission, les portefeuilles "Paix et sécurité", "Affaires politiques", "Infrastructures et Energie", "Affaires sociales", entre autres devraient être pourvus, en tenant compte de la qualification et de l’expérience des candidats.