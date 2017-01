Axe Dédougou-Nouna : Un camion renversé entre Bourasso et Bossi constitue un gros danger pour les usagers

totalement abandonné la voie pour se retrouver dans un ravin. On ne déplore aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels. Aucune des centaines de bouteilles que le véhicule transportait n’a été épargnée. Et les usagers de la nationale 14 se posent toujours des questions.

Selon des mécaniciens que nous avons trouvés sur les lieux, l’accident s’est produit après que le chauffeur a perdu le contrôle de la direction. Tous ceux qui vont emprunter la nationale 14, (entre Bourasso et Bossi) sont invités à la prudence. Surtout les amateurs de la vitesse. Ce sont ces genres de pannes ou d’accidents de la route avec des épaves non enlevées qui provoquent les accidents les plus tragiques.

Le dernier en date s’est produit dans la nuit du 17 au 18 janvier 2017. Un car de transport en commun de la compagnie nigérienne SONEF, en partance pour la côte d’ivoire, a percuté l’épave calcinée d’un véhicule en bordure de la voie. L’accident s’est produit sur la nationale n°1 (Axe Ouagadougou- Bobo-Dioulasso), à Dankani dans la commune de Houndé.

Le bilan faisait alors état de 10 morts et d’une quarantaine de blessés. On pourrait multiplier les exemples. Mais pour l’instant, arrêtons-nous là. Et invitons les usagers à la prudence.

David Demaison Nébié

Correspondant dans la Boucle du Mouhoun.